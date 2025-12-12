Rodrigo, hermano del Laucha Acosta, se fue de Lanús y arregló con un club grande del interior

Ezequiel Carboni, el ex Lanús que dirigirá a la reserva de Talleres de Córdoba junto a Rodrigo Acosta.

Rodrigo Acosta , el hermano del Laucha, puso fin a su ciclo como entrenador de la reserva de Lanús. Desde el 2018 comandaba los destinos del Granate , pero tras el retiro de Lautaro como futbolista y después de una reunión con los dirigentes que no llegó a buen puerto, los dos abandonan el club y seguirán sus caminos en otra institución.

Según expresó el medio partidario Corazón Granate , los hermanos Acosta mantuvieron una reunión con la Comisión Directiva de Lanús encabezada por Nicolás Russo donde les comunicaron que no seguirán al frente de la reserva. Antes de escuchar las ideas y proyectos que podían tener el Laucha y su hermano para el futuro, los directivos les ofrecieron hacerse cargo de la séptima división sin lugar a barajar otras opciones para que puedan seguir trabajando en el club. Los Acosta se fueron enojados, tristes y decepcionados de la reunión, según explicó el medio en su cuenta de Instagram.

El hermano del Laucha Acosta deja la reserva de Lanús después de 7 años. Desde 2018 hasta 2025, Rodrigo Acosta fue campeón con las juveniles del Granate en dos ocasiones, mientras que en dos oportunidades se coronó subcampeón y también alcanzó el tercer lugar.

En 2017 salió campeón de la categoría 2005 en infantiles. Ese fue el último título en AFA para el Granate en las divisiones inferiores. Además, Rodrigo Acosta dirigió a la Primera de Lanús en 2018 de manera interina pero los resultados no fueron los esperados y regresó a la reserva.

Ahora, será el turno de acompañar a otro ex Lanús en un nuevo desafío. Ezequiel Carboni se hará cargo de la reserva de Talleres de Córdoba y Rodrigo Acosta será su ayudante de campo a partir de 2026. Según informó el periodista @nachocastellano_en su cuenta de Instagram tras la salida de Mariano Levisman, los entrenadores que llegan desde el Monza de Italia y desde Lanús tomarán el mando de la T en la tercera división.

Tras algunas semanas en las que desfilaron posibles candidatos, que fueron entrevistados en el Nuccetelli, la comisión directiva, junto a Hugo Donato y Maximiliano Salas tomaron la decisión final.

Ezequiel Carboni, un entrenador con pasado en Lanús y experiencia en Europa

Carboni inició su carrera como entrenador en la Sexta División de Lanús, donde fue campeón en 2018. Ese mismo año asumió como técnico de la Primera tras la salida de Jorge Almirón.

Si bien avanzó en la Copa Sudamericana, los malos resultados en el torneo local derivaron en su renuncia, en un contexto de fuerte malestar por parte de los hinchas.

En septiembre de 2018 se convirtió en director técnico de Argentinos Juniors, ciclo que duró pocos meses tras una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Posteriormente continuó su trayectoria en Italia: primero al frente de la reserva del Catania; luego trabajó como scout en el Inter de Milán, dirigió al FC Chiasso de Suiza y más tarde pasó a conducir la reserva del Monza.

Cabe destacar que Carboni es el padre de los reconocidos futbolistas Valentín y Franco Carboni, ambos actualmente en clubes italianos.