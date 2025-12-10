Banfield y Lanús con zonas y rivales confirmados para la Liga Profesional 2026

El cuadro con las zonas de Banfield y Lanús.

Banfield y Lanús ya conocen sus zonas y rivales correspondientes a la Liga Profesional de Fútbol 2026 , de acuerdo al sorteo realizado en el Predio de la AFA Lionel Andrés Messi, que contó con la presencia de dirigentes y allegados de los clubes. El Taladro, con la continuidad de Pedro Troglio, quedó en la Zona B , por su parte el Granate, que también seguirá con la conducción de Mauricio Pellegrino , fue a la Zona A.

Rivales de Banfield: Argentinos Juniors, Aldosivi de Mar del Plata, Atlético Tucumán, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia de Mendoza, Huracán, Racing Club, Rosario Central, Sarmiento de Junín y Tigre.

Rivales de Lanús: Platense, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero, Deportivo Riestra, Talleres de Córdoba, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Instituto de Córdoba, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, San Lorenzo, Independiente, Newell’s, Unión de Santa Fe y Vélez Sarsfield.

Además quedaron confirmados los cruces interzonales: el rival de Banfield será Newell’s, mientras que el de Lanús será Argentinos Juniors . El Clásico del Sur se jugará en la Fortaleza (Apertura) y en el Florencio Sola (Clausura).

Formato y otros datos de la Liga Profesional 2026

El formato será el mismo que el de 2025, ya que tanto los Torneo Apertura y Clausura contarán de 16 fechas en la Fase Regular, donde cada equipo se enfrentará con los otros 14 de su zona, además de un partido interzonal y su correspondiente clásico. Luego, los ocho mejores de cada zona avanzarán a los Play-Offs, que serán de eliminación directa hasta conocer al campeón. Los descensos serán dos: el peor promedio y el último de la tabla anual.

Sorteo Liga Profesional Lanús Lanús quedó dentro de la Zona A.

El fin de semana del 24 de enero iniciará el Torneo Apertura debido a que tendrá que definirse con un margen previo al comienzo del Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026 que comenzará el 11 de junio. En tanto, el Torneo Clausura no tiene fecha oficial, pero será luego de la Copa del Mundo.

Además de los dos títulos de Liga, se entregará el trofeo de campeón al 1º de la tabla anual, como ocurrió esta temporada con Rosario Central, en una decisión de la AFA que levantó polémica por la sorpresiva determinación.

Cómo quedaron definidos los clásicos

Boca Juniors vs. River Plate

Racing Club vs. Independiente

San Lorenzo vs. Huracán

Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Estudiantes de La Plata

Banfield vs. Lanús

Rosario Central vs. Newell’s

Belgrano de Córdoba vs. Talleres de Córdoba

Argentinos Juniors vs. Platense

Tigre vs. Vélez Sarsfield

Atlético Tucumán vs. Central Córdoba de Santiago del Estero

Unión de Santa Fe vs. Sarmiento de Junín

Barracas Central vs. Deportivo Riestra

Defensa y Justicia vs. Aldosivi de Mar del Plata

Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Independiente Rivadavia de Mendoza

Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto de Córdoba

Dirigentes sorteo Liga Profesional Dirigentes de Banfield y Lanús en el Predio de Ezeiza.

Interzonal adicional para Banfield y Lanús

Vélez Sarsfield vs. River Plate, Barracas Central vs. Platense, Talleres de Córdova vs. Rosario Central, Sarmiento de Junín vs. Estudiantes de La Plata, Defensa y Justicia vs. Belgrano de Córdoba, Argentinos Juniors vs. Lanús, Boca Juniors vs. Racing Club, Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Independiente, Unión de Santa Fe vs. Aldosivi de Mar del Plata, Atlético Tucumán vs. Instituto de Córdoba, San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Tigre, Huracán vs. Deportivo Riestra y Newell’s vs. Banfield.