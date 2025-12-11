Lo condenaron por atropellar y matar a un joven en Parque Barón, pero cumplirá la pena afuera de la cárcel

El Juzgado en lo Correccional N° 4 de Lomas de Zamora condenó a tres años de prisión en suspenso al automovilista juzgado por la muerte de Matías Nicolás Durán , el joven motociclista atropellado en Parque Barón , en septiembre del 2027.

En el marco de un juicio abreviado, el imputado fue declarado culpable del delito de "lesiones culposas agravada en concurso ideal con homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor", pero no irá a la cárcel, según consta en el fallo, al que accedió La Unión .

FALLO POLÉMICO El dolor de la madre de Tiziano Bustos al saber que el homicida no irá a prisión

JUICIO Caso Tiziano Bustos: condenaron al acusado, pero no irá a la cárcel

"En cuanto a la modalidad de cumplimiento, entiendo que la misma puede ser en suspenso, ello teniendo en cuenta la condición de primario ya señalada, sumado a la inconveniencia de la aplicación de penas de efectivo cumplimiento de corta duración, puesto que en la mayoría de los casos producen un efecto adverso y no permiten reintegrar socialmente al condenado, sino que lo colocan en un medio carcelario inadecuado", se lee en el documento judicial.

Por lo tanto, en vez de cumplir la pena tras las rejas, deberá fijar residencia y someterse al cuidado de un Patronato; abstenerse del uso indebido de estupefacientes y/o de la ingesta abusiva de bebidas alcohólicas; acreditar por ante el Juzgado de Ejecución Penal Departamental que por turno corresponda, una vez firme la presente, su presentación por ante el Patronato de Liberados Provincial.

Matías Durán murió un día después del choque ocurrido en Colombres y Entre Ríos. Matías Nicolás Durán la víctima del trágico siniestro vial ocurrido en Parque Barón.

El caso Matías Nicolás Durán

El conductor del auto que habría conducido en contramano, y provocó el trágico siniestro vial ocurrido el 3 de septiembre de 2017 en la esquina de Colombres y Entre Ríos. La investigación fue llevada adelante por la UFI 10 de Lomas de Zamora.

Matías Nicolás Durán iba en una moto junto a otro joven cuando fue embestido. Tras el impacto, fue impulsado y terminó cayendo contra el asfalto, donde quedó tendido. Pese a que fue llevado rápidamente al hospital, su estado era complicado y falleció al otro día.

Giro en la causa por la muerte de Matías Nicolás Durán

Meses atrás, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la absolución del vecino de Banfield que embistió a la víctima en septiembre del 2017 en Parque Barón.

Los camaristas Miguel María Alberdi, Miguel Carlos Navascués y Guillermo Alejandro Rolón dictaron un veredicto condenatorio, en medio de un giro en la causa, luego del fallo absolutorio del Juzgado en lo Correccional 5 de Lomas.