Activan en la Facultad de Ingeniería de Lomas el programa para conectar graduados de todo el mundo

Los graduados en Lomas, van a poder seguir conectados, capacitarse y recibir referencias de todas partes del mundo.

La posibilidad de que los colegas sigan conectados con la Universidad Nacional de Lomas , y se compartan varias alternativas y herramientas para el crecimiento de un recién graduado es posible en el programa de la Facultad de Ingeniería , "Sigamos Vinculados" que es la forma más fácil de comunicarse con los egresados en Argentina o en otra parte del mundo.

Orlando Ledezma , secretario de Planificación y Desarrollo de Ingeniería de la facultad , explicó sobre la iniciativa: "Se trata fundamentalmente de referenciar a los graduados y graduadas de nuestra facultad, de aquellos que se recibieron en nuestra Universidad de Lomas y que puedan contactarse entre sí y queden vinculados entre ellos y con la institución".

"Sigamos Vinculados" cuenta con un mapa de graduados online para saber donde existe un colega y además desde la web los ya recibidos pueden anotarse para que desde otra parte del mundo o del país puedan ser contactados.

"A través de la página se puede visualizar -en la parte de graduados- varias herramientas, tales como: empleos o capacitaciones porque la idea es que pueda ser utilizado como referencia ante cualquier duda o para ampliar el panorama laboral", afirmó el secretario.

La Facultad de Ingeniería, como toda la Universidad de Lomas, cuenta con graduados en todas partes del mundo. Esto es para afianzar las oportunidades de cada graduado luego de recibirse.

Cómo funciona Sigamos Vinculados de la Facultad de Ingeniería de Lomas

La herramienta gratuita a la que pueden ingresar todos los graduados cuenta con un simple acceso y con todas las herramientas a disposición. "El programa apunta también a generar encuentros, charlas, actividades, capacitaciones por lo que insistimos en que se trata de un programa bastante amplio", detallaron.

"Sigamos Vinculados" se trata de seguir construyendo conocimiento y desarrollo profesional desde una comunidad activa y comprometida. Sólo hay que entrar en el link: https://ingenieria.unlz.edu.ar/extension-vinculacion/graduados

Allí cada graduado va a encontrar formación permanente, oportunidades laborales, redes de vinculación y reconocimiento institucional. A través de la Subsecretaría de Extensión y Vinculación, se promueve el contacto directo con empresas, organismos públicos, cámaras sectoriales y organizaciones que demandan perfiles técnicos y profesionales altamente capacitados.

Otro dato no menor es que el aprendizaje no termina con el título. Por eso, este espacio tiene como finalidad acompañar a los egresados y egresadas en su desarrollo continuo.

Capacitaciones para responder a los desafíos actuales del mundo profesional

La página brinda una cantidad de cursos y talleres de actualización técnica en áreas clave de la ingeniería, programas de capacitación en habilidades blandas y gestión profesional, seminarios, jornadas y ciclos de charlas con referentes del ámbito académico y empresarial.

También se van a ir publicando el acceso a programas de posgrado, diplomaturas y certificaciones con reconocimiento académico y hasta el ingreso a la docencia universitaria.

Mirá el mapa de graduados en el mundo