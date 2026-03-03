En la Biblioteca Julio Cortázar de Lomas, confeccionan pañuelos para usar el 24 de Marzo

Una jornada cargada de Verdad, Justicia y Memoria tendrá lugar este miércoles a partir de las 16 en la Biblioteca Julio Cortázar de Lomas : invitan a los vecinos a sumarse a la confección de pañuelos de cara al próximo 24 de marzo que se cumplen 50 años del Golpe de Estado .

El encuentro que se realizará en Miguel Cané 967, Lomas, apunta a que los vecinos de Lomas puedan personalizar su propio pañuelo para usarlo el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en las plazas donde haya una manifestación social. "Lo único que se pide es una tela blanca y lo que cada uno quiera aportar para decorar su propio pañuelo", detallaron.

En el Mes de la Memoria, y en vísperas del 50 aniversario del golpe genocida, los organismos de Derechos Humanos convocaron a la sociedad, instituciones, sindicatos, comunidad educativa y organizaciones de la sociedad civil a sumarse a la campaña “Florecerán pañuelos” y la Biblioteca Popular Julio Cortázar se sumó en representación de Lomas de Zamora.

La propuesta de confeccionar pañuelos blancos e intervenirlos con frases, nombres, símbolos, dibujos, flores; bordados, dibujados, pegados, es la condigna de este año "para que florezcan historias en todos los rincones del país".

A 50 años de la dictadura, con estos encuentros pretenden unir a la sociedad, hacer memoria de manera activa, colectiva y participativa, como lo han hecho las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo durante las cinco décadas.

Con esta propuesta, la biblioteca invita a que cada participante pueda plasmar en ese pañuelo blanco, algo que lo represente de su historia personal o simplemente para rendir homenaje a las madres y abuelas de Plaza de Mayo.

"Que esos pañuelos que trajeron verdades, restituciones, justicia, que consolidaron y promovieron derechos, que generaron esperanzas, se llenen de sueños e historia para que nos recuerden quiénes somos y que merecemos vivir con dignidad", pidieron los creadores de la alternativa que unirá a muchos en las plazas de todo el país el 24 de marzo.