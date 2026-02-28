sábado 28 de febrero de 2026
28 de febrero de 2026
En marzo vuelven a aumentar los combustibles y se espera mayor inflación

El Gobierno dispuso un aumento de los impuestos a los combustibles. En efecto, subirá el valor de colectivos y alimentos.

En el caso de las naftas sin plomo y virgen, el aumento será de $17,385 en concepto de ICL y de $1,065 por IDC. Para el gasoil, la actualización será de $14,884 por ICL y $1,696 por IDC, contemplando además un diferencial de $8,059 para la Patagonia y otras áreas determinadas.

Las prepagas empezaron a comunicar nuevos aumentos a sus afiliados para marzo.
Aumentan en marzo las prepagas, acorde con el índice de inflación
Un hogar promedio del AMBA gasta $192.181 al mes para los servicios públicos.
Interanual.

El gasto en servicios públicos subió 10 puntos por arriba de la inflación

Inflación en el boleto de los colectivos

En paralelo a la suba que se producirá en los combustibles, el transporte público de colectivos vuelve a encabezar la lista de aumentos para el mes próximo. Las denominadas líneas nacionales, que cruzan el límite entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, tendrán un incremento del 7,7% a partir del 16 de marzo, según confirmó la Secretaría de Transporte.

Con SUBE registrada, los valores quedarán así:

  • 0 a 3 km: $700
  • 3 a 6 km: $779,78
  • 6 a 12 km: $839,86
  • 12 a 27 km: $899,99
  • Más de 27 km: $959,7
