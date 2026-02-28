En marzo vuelven a aumentar los combustibles y se espera mayor inflación.

La Secretaría de Energía volvió a aumentar los impuestos a los combustibles a partir de marzo, aunque decidió diferir parte de los incrementos para evitar una mayor aceleración de la inflación.

En el caso de las naftas sin plomo y virgen, el aumento será de $17,385 en concepto de ICL y de $1,065 por IDC. Para el gasoil, la actualización será de $14,884 por ICL y $1,696 por IDC, contemplando además un diferencial de $8,059 para la Patagonia y otras áreas determinadas.

Inflación en el boleto de los colectivos En paralelo a la suba que se producirá en los combustibles, el transporte público de colectivos vuelve a encabezar la lista de aumentos para el mes próximo. Las denominadas líneas nacionales, que cruzan el límite entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, tendrán un incremento del 7,7% a partir del 16 de marzo, según confirmó la Secretaría de Transporte.

Con SUBE registrada, los valores quedarán así:

0 a 3 km: $700

3 a 6 km: $779,78

6 a 12 km: $839,86

12 a 27 km: $899,99

Más de 27 km: $959,7

