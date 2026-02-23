El gasto en servicios públicos subió 10 puntos por arriba de la inflación

El costo promedio de los servicios públicos para un hogar representativo del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) aumentó 10 puntos por encima de la inflación en febrero a nivel interanual, de acuerdo a un reporte elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP a cargo de la UBA-Conicet.

El informe, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, expuso que en febrero un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, gasta $192.181 al mes en cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar, lo que implica un 0,3% menos que en enero, y es 41% superior al de igual mes de 2025.

De esta manera, el costo de la canasta total de servicios públicos en el segundo mes del año se ubicó 10 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo período, cuya variación se estima en 31% interanual.

Al argumentar la reducción mensual, el IIEP sostuvo que “se explica esencialmente por la disminución de las cantidades consumidas de energía eléctrica, gas y agua, producto de factores estacionales, que compensaron el aumento generalizado de los cuadros tarifarios”.

El datalle de la inflación en los servicios públicos

Al detallar la realidad de cada servicio, precisó que en lo que respecta al gas “en febrero aumenta 3,2% el cargo fijo y 20% el cargo variable en promedio, explicado por la quita total de subsidios durante el periodo de verano para todos los usuarios (en particular para quienes recibían subsidio)” y contextualizó que “se registra una reducción de las cantidades consumidas por estacionalidad”.

En este sentido, puntualizó que “el efecto cantidades compensa parcialmente el incremento tarifario derivando en un incremento de la factura del 7,4% para un usuario sin subsidios y del 21% para un usuario que hasta el mes pasado recibió subsidios y que ahora integra el único segmento ‘no subsidiado’”.

En cuanto a la energía eléctrica, especificó que “el pico de consumo llegó a su máximo en enero”, señalando que “en febrero el efecto de menor consumo se compensa por el incremento en los cuadros tarifarios que aumentó 3% en el cargo fijo mientras el cargo variable se incrementó 14,1% para usuarios sin subsidio”.

Por el lado de los colectivos, el reporte reflejó que mientras el boleto de las líneas de la Ciudad aumenta con IPC+2% (esto arroja un 4,8% en febrero) las líneas interjurisdiccionales a cargo de Nación, luego de tener un aumento del 9,7% en noviembre de 2025, mantienen invariante el precio del boleto. Por esto, el costo promedio ponderado del boleto de colectivos, en febrero, aumentó 3%.

En el caso del agua, indicó que “se incrementa el cuadro tarifario a la vez que el consumo se ajusta por cantidad de días del mes” y agregó que “a partir del primer mes de 2026 se establece un sendero de incrementos hasta abril con topes mensuales del 4%”.

En la desagregación interanual por servicio, el estudio manifestó que “se observa que el incremento interanual más importante fue en la factura de transporte con un aumento del 56% respecto a febrero de 2025, es decir, por encima del IPC estimado”.

Por otra parte, el gasto en agua, energía eléctrica y gas natural aumentaron 19%, 35% y 37% respectivamente en términos interanuales.

Aumento de servicios públicos en el AMBA

Al medir el comportamiento de las tarifas desde la asunción de la administración de Javier Milei hasta la actualidad, el IIEP reveló que “desde diciembre de 2023 hasta el mes de febrero de 2026 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 593% mientras que el nivel general de precios lo hizo en 200%”.

Por otra lado, aportó que “en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 65% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 35% restante”, aunque aclaró que “esta cobertura es dispar entre segmentos de hogares y entre servicios”.

El informe también evaluó el peso de las tarifas en los sueldos puntualizando que “la canasta de servicios públicos del AMBA de febrero representa el 11% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.733.146)”, o bien detalló que “con un salario alcanza para comprar 9 canastas de servicios públicos (vs 9,6 en febrero de 2025)”.

Al interior de la canasta, afirmó que “el gasto en transporte explica el 46% del salario destinado a servicios públicos y por lo tanto es el componente de mayor peso relativo dentro del presupuesto del hogar”.