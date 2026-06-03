Ni Una Menos: se espera una masiva marcha frente al Congreso

“Justicia por Dulce y Agostina”, uno de los lemas de la marcha de Ni Una Menos.

El colectivo Ni Una Menos volverá a movilizarse este miércoles en distintos puntos del país, con epicentro frente al Congreso Nacional, bajo las consignas “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” y “Justicia por Dulce y Agostina”, en referencia al femicidio de la joven misionera de 17 años Dulce Candia y de la adolescente cordobesa Agostina Vega, de 14.

La convocatoria se realizará a las 17 y tendrá lugar a once años de la primera movilización que dio origen al movimiento feminista, surgido tras el femicidio de Chiara Páez en 2015.

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La protesta buscará visibilizar la persistencia de la violencia de género y reclamar respuestas estatales frente a los femicidios y las desapariciones de mujeres y niñas: en Argentina ocurre un femicidio cada 31 horas.

En la previa de la marcha, Ni Una Menos realizó una conferencia de prensa para exigir justicia por Agostina Vega, cuyo cuerpo fue hallado el fin de semana en Córdoba tras varios días de búsqueda. Desde la organización remarcaron que “no es un caso aislado”.

El crimen de la adolescente provocó una fuerte conmoción social y reactivó los reclamos contra la violencia machista a pocos días de una nueva edición del 3J. Organizaciones feministas, agrupaciones sociales, sindicatos y colectivos de derechos humanos ratificaron su participación en la jornada de protesta.

Violencia de género y femicidios

Según datos difundidos por el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1° de enero y el 24 de mayo de este año se registraron 99 víctimas letales de violencia de género en el país; mientras que, desde la primera marcha de Ni Una Menos fueron contabilizados más de 3.400 asesinatos de mujeres por razones de género.

La movilización de este miércoles se replicará en distintas ciudades argentinas y volverá a poner en agenda las demandas vinculadas a la prevención de las violencias de género, el acceso a la justicia y el acompañamiento a víctimas y familiares.

Desde la primera marcha de Ni Una Menos fueron contabilizados más de 3.400 asesinatos de mujeres por razones de género.

En el marco de los 11 años de ese primer #NiUnaMenos la Casa del Encuentro publicó un nuevo Informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” y, transcurrida más de una década, las cifras de femicidios siguen evidenciando una problemática urgente y vigente, ya que, durante el período comprendido entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género:

3073 femicidios y vinculados de mujeres y niñas



78 transfemicidios



4 lesbicidios



269 femicidios vinculados de varones adultos y niños

“Detrás de cada mujer y de cada adolescente que atraviesa una situación de violencia hay una historia que merece ser escuchada, una vida que merece ser cuidada y un futuro merece ser vivido en libertad. Muchas veces la violencia las aísla, les hace creer que están solas y les roba la esperanza. Por eso es tan importante acompañar, escuchar, abrazar, y construir redes de contención que les recuerden que no están solas”, afirmó Ada Beatriz Rico, Presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

Asimismo, añadió: “Frente a la red de miedo y silencio que construye el agresor, levantemos una red de amor, solidaridad y apoyo. Que cada mujer y adolescente encuentre una mano tendida, una palabra de aliento, y la certeza que hay quienes caminarán a su lado. Porque acompañar también es una forma de transformar realidades”.