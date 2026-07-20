Llegó la Selección Argentina: las mejores fotos del recibimiento

Miles de hinchas recibieron a los jugadores en Ezeiza.

El avión que transportó a parte de la delegación de la Selección Argentina subcampeona del mundo aterrizó durante la tarde de este lunes, pasadas las 18, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Los esperaba una alfombra roja, un micro especialmente preparado que los llevó al predio de AFA en Ezeiza.

Una vez completados los trámites migratorios y el descenso del vuelo, los integrantes del seleccionado subieron directamente al micro, sin pasar por la terminal principal ni tener contacto formal con la prensa. Durante el recorrido, los jugadores saludaron a la gente que estuvo desde temprano esperándolos.

El traslado contó con una escolta de las fuerzas de seguridad y controles en los accesos, especialmente en la salida del aeropuerto y en las inmediaciones del complejo deportivo. También se montaron vallados y cortes preventivos en la zona del ingreso al predio para evitar que una eventual concentración de hinchas complique el avance de la delegación.

Sin caravana hacia la Ciudad de Buenos Aires ni un recorrido por la Autopista Riccheri, la decisión del plantel fue dirigirse directamente al complejo de la AFA y desconcentrarse allí, después de más de un mes de competencia y del golpe sufrido en la definición frente al seleccionado español.

Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Enzo Fernández no se sumaron al vuelo hacia Buenos Aires. Las mejores fotos del recibimiento en Ezeiza: Hinchas en el trayecto hacia el predio de la AFA. Hinchas en el trayecto hacia el predio de la AFA. Hinchas en el trayecto hacia el predio de la AFA. Hinchas en el trayecto hacia el predio de la AFA. Hinchas en el trayecto hacia el predio de la AFA. Hinchas en el trayecto hacia el predio de la AFA. Hinchas en el trayecto hacia el predio de la AFA.

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