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La reacción viral de Mariano Closs: "¡No! ¡No! ¡No! ¡No, Simeone!"

Se hizo viral parte del relato de Mariano Closs en la mala de Giuliano Simeone, en la chance que tuvo para marcar la igualdad de la Selección Argentina.

Giuliano Simeone resignado.&nbsp;

Giuliano Simeone resignado. 

Se hizo viral en las redes sociales una parte del relato del Mariano Closs en el partido entre la Selección Argentina y España, en la final del Mundial 2026, cuando Giuliano Simeone tuvo una oportunidad de igualar el marcador sobre el final del encuentro.

Ya con el marcador en contra, Giuliano Simeone tuvo una chance inmejorable de corregir el error del gol de España cuando había perdido la marca de Ferrán Torres.

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El relato de Mariano Closs de la chance que desperdició Giuliano Simeone

El hijo de Diego Simeone tuvo la chance de poner el empate y forzar los penales, pero no lo consiguió y su disparó se fue desviado por encima del travesaño.

Ocurrió sobre el final, cuando Lionel Messi tiró un centro raso al primer palo. En plena lucha y cayéndose, Nicolás Tagliafico logró desviar la pelota hacia atrás.

Con un rebote mediante, la pelota cayó en los pies Giuliano Simeone. Le pegó de aire, la agarró muy abajo y sin mucho equilibro. Por lo tanto, se le fue por arriba del travesaño.

Mariano Closs se hizo viral por una parte de su relato.

Mariano Closs se hizo viral por una parte de su relato.

Apenas pateó, se tiró boca abajo sobre el césped visiblemente frustrado. "¡No! ¡No! ¡No! ¡No, Simeone!”, fue la parte del relato de Mariano Closs.

Ese segmento de la transmisión de ESPN y Disney se hizo viral en las redes sociales luego de la derrota de la Selección Argentina ante España.

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