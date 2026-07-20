La bronca de Mario Pergolini en la final del Mundial 2026: "Ojalá lo prohíban de por vida"

En medio de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, Mario Pergolini volvió a hacer de las suyas y recurrió a sus redes sociales para compartir una filosa crítica del evento que rápidamente se volvió viral.

A través de una historia de Instagram, Mario Pergolini apuntó contra el show musical del entretiempo y también cuestionó las pausas para hidratar a los futbolistas durante el encuentro.

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“Ojalá prohíban de por vida los entretiempos musicales en los partidos de fútbol. Y ya que están, también los cooling breaks. Y más si están Shakira y Coldplay “, escribió.

Su publicación generó repercusión entre los usuarios, que rápidamente comenzaron a debatir sobre la incorporación de espectáculos musicales en el descanso de los partidos, un formato que la FIFA implementó para la final del Mundial 2026.

Cómo fue el show que criticó Mario Pergolini

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 fue colorida y tuvo como protagonistas a varias figuras internacionales, elegidas por la FIFA para abrir el espectáculo previo a la final entre la Selección Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La primera en cantar fue Madonna, que apareció en un jeep junto a los exjugadores brasileños Ronaldo y Ronaldinho. Después fue el turno de Plaza Sésamo y Los Muppets, comandados por el director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel.

Los BTS continuaron el show, con un gran volumen de bailarines que acompañaban su hit ”Dynamite". Justin Bieber interpretó “Everything Hallelujah” mientras tocaba la guitarra.

Shakira cantó “Dai Dai”, el tema del Mundial 2026. El cierre de la puesta en escena del medio tiempo estuvo encargado del Coro PS22. La dirección artística fue pensada por Chris Martin, líder de Coldplay.