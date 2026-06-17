María Julia Oliván contra Mario Pergolini: "Mi psiquiatra me dijo que eso fue abuso"

María Julia Oliván lanzó fuertes y nuevas acusaciones contra Mario Pergolini al recordar una situación que definió como un acoso y abuso sexual, que según su relato ocurrió en 2005 en un ámbito laboral que compartían en aquel momento.
María Julia Oliván volvió a referirse a las situaciones que vivió con Mario Pergolini, que ocurrieron hace más de dos décadas en un ámbito laboral.
María Julia Oliván lanzó fuertes y nuevas acusaciones contra Mario Pergolini al recordar una situación que definió como un acoso y abuso sexual, que según su relato ocurrió en 2005 en un ámbito laboral que compartían en aquel momento.
En Desayuno Americano, en América TV, María Julia Oliván profundizó sobre la denuncia pública que había realizado previamente en su programa de streaming de Border.
“No tenía ni ganas ni pensado contarlo. A mí la verdad no me gusta volver atrás porque un montón de cosas me pasaron”, reconoció durante la entrevista.
Y sumó: “Siento que al recordar esto como que me apichono. Entonces estoy viendo lo que hago, mi idea es dejarlo de lado”. “Igual estoy hablando con abogados, con mi psiquiatra, que empecé a ver justo cuando me echaron”, contó la periodista.
Al rememorar el contexto personal que atravesaba en aquel momento, María Julia Oliván destacó que se encontraba en una situación de gran vulnerabilidad.
“Si yo a esa edad, siendo chica, estando sola, sin poder terminar de pagar mi primer departamento, con mi viejo muerto hacía apenas un año y sin nadie, lo superé... ¿a esta altura venir a revolver eso? Pero bueno, se dieron así las cosas, por algo son”, reflexionó.
En ese marco, también se refirió a la actitud que, según denunció, tuvo Mario Pergolini con ella. “¿Cómo no te vas a dar cuenta de que estás apretando a una mina?”, cuestionó.
Aunque evitó brindar detalles sobre lo ocurrido, explicó que no desea exponerse nuevamente. “No voy a dar detalles porque después me siento yo humillada”, sostuvo.
Además, reveló que durante mucho tiempo definió aquella situación como un caso de acoso, aunque su mirada cambió tras analizarlo en terapia. “Yo dije acoso, pero después, hablando con mi psiquiatra, me dijo que eso era abuso lo que yo había vivido”, afirmó.
Por último, aclaró que el episodio no llegó a concretarse porque ella reaccionó de inmediato y frenó el acercamiento. “No, le dije: ‘Mi amor, ¿qué te pensás que soy? ¿Una gatita de Porcel?’. No, no llegó a concretar nada”, concluyó.