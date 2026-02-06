María Julia Oliván escrachó a un local de juegos por discriminar a su hijo con TEA

Un duro descargo hizo la periodista, María Julia Oliván a través de un vivo en su cuenta de Instagram al encontrarse con un episodio de discriminación hacia su hijo Antonio, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El problema surgió en un espacio de juegos de un reconocido shopping.
Oliván expresó su enojo sin filtros: “Que tengamos hijos con autismo no significa que cualquier gil pueda venir a cronometrar el tiempo que tarda en tirarse de un tobogán o en salir de un colchón de esponja”, escribió indignada por lo ocurrido.
La periodista explicó en detalle cómo se desarrolló la situación en un lugar de juegos al que lleva a su hijo desde que tenía apenas dos años. Según relató, su hijo estaba utilizando una de las atracciones y demoraba más tiempo del habitual, algo propio de su condición.
El relato de María Julia Oliván sobre lo sucedido
“El nene mío estaba ahí, en esa escalerita, y tardaba más tiempo en tirarse, porque tarda más tiempo. Yo lo miraba para ver si venía algún chico atrás para decirle ‘corréte’, pero no venía nadie”, dijo. Sin embargo, pese a que no había otros niños esperando, el enojo fue contra el staff del lugar que se le acercaron a Antonio para sacarlo.
"Los empleados comenzaron a presionar a Antonio para que bajara, empezaron a decirle ‘bajate, bajate’. Se acercó otra chica y ahí ya me acerqué yo”, relató.
Incluso en el video en vivo se puede ver como comenzaron a acercarse varias personas del lugar ante la situación: “Vino toda la patrulla. Acá están uno, dos, tres, cuatro personas por el desorden que armó Antonio”, mostró la periodista a través de su celular.
Para concluir con el tema que además manifestó que está cansada de tener que explicar a cada rato la situación de su hijo, Oliván afirmó: “Lo ven un poquito diferente y enseguida se le ponen al lado como un florero y te joden. Es increíble”.
La problemática que vive la periodista como mamá de un nene con autismo la sufren muchas otras mujeres, por tal motivo en los comentarios del posteo salieron a la luz muchos más casos dejando al descubierto el debate sobre discriminación, inclusión y derechos de los niños con TEA.