María Julia Oliván escrachó a un local de juegos por discriminar a su hijo con TEA

Un duro descargo hizo la periodista , María Julia Oliván a través de un vivo en su cuenta de Instagram al encontrarse con un episodio de discriminación hacia su hijo Antonio, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA ) . El problema surgió en un espacio de juegos de un reconocido shopping.

Oliván expresó su enojo sin filtros: “Que tengamos hijos con autismo no significa que cualquier gil pueda venir a cronometrar el tiempo que tarda en tirarse de un tobogán o en salir de un colchón de esponja”, escribió indignada por lo ocurrido.

La periodista explicó en detalle cómo se desarrolló la situación en un lugar de juegos al que lleva a su hijo desde que tenía apenas dos años. Según relató, su hijo estaba utilizando una de las atracciones y demoraba más tiempo del habitual, algo propio de su condición.

“El nene mío estaba ahí, en esa escalerita, y tardaba más tiempo en tirarse, porque tarda más tiempo. Yo lo miraba para ver si venía algún chico atrás para decirle ‘corréte’, pero no venía nadie”, dijo. Sin embargo, pese a que no había otros niños esperando, el enojo fue contra el staff del lugar que se le acercaron a Antonio para sacarlo.

"Los empleados comenzaron a presionar a Antonio para que bajara, empezaron a decirle ‘bajate, bajate’. Se acercó otra chica y ahí ya me acerqué yo”, relató.

Incluso en el video en vivo se puede ver como comenzaron a acercarse varias personas del lugar ante la situación: “Vino toda la patrulla. Acá están uno, dos, tres, cuatro personas por el desorden que armó Antonio”, mostró la periodista a través de su celular.

Para concluir con el tema que además manifestó que está cansada de tener que explicar a cada rato la situación de su hijo, Oliván afirmó: “Lo ven un poquito diferente y enseguida se le ponen al lado como un florero y te joden. Es increíble”.

La problemática que vive la periodista como mamá de un nene con autismo la sufren muchas otras mujeres, por tal motivo en los comentarios del posteo salieron a la luz muchos más casos dejando al descubierto el debate sobre discriminación, inclusión y derechos de los niños con TEA.