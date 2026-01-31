Sofía Morandi retoma una obra de teatro que hizo Cande Vetrano

En una nueva aventura artística, Sofía Morandi sale a escena con la obra “Las cosas maravillosas”, un unipersonal en teatro con la dirección de Mey Scápola. La exitosa puesta ya fue interpretada por grandes figuras argentinas, como la lomense Cande Vetrano .

La obra sale a escena en Multiteatro, en la Avenida Corrientes 1283. Desde 2 de febrero, los lunes a las 21, los viernes a las 22 y los sábados a las 21.30. Entradas en venta por Plateanet.

Hacer “una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”: ésta es la misión del personaje que protagoniza la historia de Sofía Morandi.

Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, "Las cosas maravillosas” es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.

image Sofía Morandi con May Scápola.

“Las cosas maravillosas” se estrenó en 2022 con Peter Lanzani como narrador de la primera versión argentina en teatro bajo la dirección de Dalia Elnecavé.

Rápidamente se agotaron todas las entradas de todas las presentaciones y se convirtió en un suceso. Luego continuó el éxito con las versiones de Lali González, Franco Masini, Andy Kusnetzoff, Cande Vetrano, Victorio D'Alessandro, Florencia Otero, Natalie Pérez, Fer Dente, Juan Pablo Geretto y Sofía Morandi bajo la dirección de Mey Scápola.

Además, "Las cosas maravillosas" viene viajando por la Argentina y países limítrofes con la misión de llevar esta experiencia a más espectadores.