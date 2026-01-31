sábado 31 de enero de 2026
Escribinos
31 de enero de 2026
Sobre las tablas.

Sofía Morandi retoma una obra de teatro que hizo Cande Vetrano

Sofía Morandi sale a escena con la obra de teatro unipersonal “Las cosas maravillosas”, que tuvo a Cande Vetrano y otras figuras como protagonistas.

Sofi Morandi vuelve al teatro.&nbsp;

Sofi Morandi vuelve al teatro. 

En una nueva aventura artística, Sofía Morandi sale a escena con la obra “Las cosas maravillosas”, un unipersonal en teatro con la dirección de Mey Scápola. La exitosa puesta ya fue interpretada por grandes figuras argentinas, como la lomense Cande Vetrano.

La obra sale a escena en Multiteatro, en la Avenida Corrientes 1283. Desde 2 de febrero, los lunes a las 21, los viernes a las 22 y los sábados a las 21.30. Entradas en venta por Plateanet.

Lee además
Las entradas gratuitas se reservan por la web del Municipio.
Manuel Castro 262.

Arrancó la programación de verano en el Teatro del Municipio
Con las raíces del barrio de Temperley quiere imponerse en los escenarios teatrales.
Proyecto en camino.

El autor de Temperley que quiere llevar su libro sobre la salud pública al teatro

Sofía Morandi y sus cosas maravillosas en teatro

Hacer “una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”: ésta es la misión del personaje que protagoniza la historia de Sofía Morandi.

Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, "Las cosas maravillosas” es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.

image
Sofía Morandi con May Scápola.

Sofía Morandi con May Scápola.

“Las cosas maravillosas” se estrenó en 2022 con Peter Lanzani como narrador de la primera versión argentina en teatro bajo la dirección de Dalia Elnecavé.

Rápidamente se agotaron todas las entradas de todas las presentaciones y se convirtió en un suceso. Luego continuó el éxito con las versiones de Lali González, Franco Masini, Andy Kusnetzoff, Cande Vetrano, Victorio D'Alessandro, Florencia Otero, Natalie Pérez, Fer Dente, Juan Pablo Geretto y Sofía Morandi bajo la dirección de Mey Scápola.

Además, "Las cosas maravillosas" viene viajando por la Argentina y países limítrofes con la misión de llevar esta experiencia a más espectadores.

Temas
Seguí leyendo

Arrancó la programación de verano en el Teatro del Municipio

El autor de Temperley que quiere llevar su libro sobre la salud pública al teatro

Dos amigas de Lomas lograron llevar su actividad paranormal al teatro

Así luce Wos en la piel de un cura en la nueva película de Luis Ortega

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Rocío Pardo y Nicolás Cabré. 
¿Qué onda?

Rocío Pardo, la esposa de Nicolás Cabré: "Me pego unas calenturas con..."

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sofi Morandi vuelve al teatro. 
Sobre las tablas.

Sofía Morandi retoma una obra de teatro que hizo Cande Vetrano