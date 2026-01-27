martes 27 de enero de 2026
Cómo es Verdades Sumergidas, la nueva serie con Cande Vetrano

La lomense Cande Vetrano y otras figuras protagonizan la nueva serie de Telefe, original que combina drama policial, suspenso y misterio.

Cande Vetrano y un gran elenco.&nbsp;

La nueva serie producida por Telefe Studios, tendrá alrededor de 30 episodios y está pensada para emitirse por la pantalla del canal durante el primer semestre del año.

Policial, suspenso y misterio, con Cande Vetrano

"Verdades sumergidas" se desarrolla en Las Rocas, un entorno costero que funciona como escenario tan atractivo como inquietante. La historia se dispara tras un intenso fin de semana entre amigos que termina de manera trágica: Florencia, una joven bella, excéntrica y enigmática, aparece muerta en la playa. Lo que en un primer momento parece un accidente pronto se transforma en un caso policial cuando la fiscal Guerrero, a cargo de la investigación, confirma que se trata de un asesinato.

A partir de ese punto, la trama se construye como un rompecabezas narrativo. Cada uno de los amigos de la víctima se convierte en sospechoso y la historia se revisita una y otra vez desde distintas miradas.

Cande Vetrano, en escena.

El recurso del cambio de perspectiva permite que el espectador vuelva sobre la misma línea temporal, descubriendo secretos, contradicciones y verdades ocultas que complejizan el caso. Nadie dice toda la verdad y, a medida que avanza la investigación, la pregunta se vuelve inevitable: ¿el asesino está dentro del círculo más íntimo de Florencia?

La fiscal Guerrero no solo enfrenta un expediente difícil, sino que se ve personalmente atravesada por el caso, lo que suma una capa emocional al relato y refuerza el clima de tensión permanente.

