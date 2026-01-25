El autor de Temperley que quiere llevar su libro sobre la salud pública al teatro

Con gran preparación y mucha investigación, el oriundo de Temperley , Santiago Quintana escribió dos libros que abordan la salud pública y su vinculación con las tensiones históricas. "Crónicas de lucha II" es el libro que quiere transformar en una obra de teatro original con una temática que involucra a toda la sociedad.

El autor lomense vivió toda su vida en el barrio de Temperley , a pocas cuadras de la estación de tren. Realizó sus estudios primarios en el colegio William Shakespeare y la secundaria en el colegio San Agustín, construyendo desde allí un fuerte sentido de pertenencia con su barrio, sus calles y su comunidad, una identidad territorial que atraviesa buena parte de su mirada sobre la salud, la desigualdad y las políticas públicas que son las temáticas que quiere llevar arriba de un escenario para crear conciencia y poner el foco en una temática que involucra a toda la sociedad.

Quintana es sociólogo magister en sistemas de salud, diplomado en economía política de la salud y le interesa brindar herramientas a través de artículos que escribe sobre temáticas relacionadas al impacto que ha sufrido la salud pública a lo largo de la historia. Sus libros hablan de la fragmentación, desigualdades y falta de planificación integral, pero además resalta las experiencias de familias y colectivos que enfrentaron la adversidad y lograron transformar su dolor en políticas concretas como por ejemplo la Ley Justina.

Sobre esa transformación de llevar su libro al teatro, Quintana contó: "Se trata de un sueño que empezó a tomar forma hace poco. Cuando escribí Crónicas de Lucha 1, en 2019, también le di un formato audiovisual al proyecto, realizando cortometrajes sobre cada una de las historias que cuenta el libro y ahora, con Crónicas de Lucha 2, voy a hacer algo similar, pero en un formato unificado: un cortometraje de unos 20 minutos donde se relatan todas las historias".

A partir de ese proceso, de poder llevar a sus libros a un formato de documental es que comenzó a tener la idea de la versión teatral. "Empecé a imaginar la posibilidad de que este proyecto también pueda transformarse en una obra de teatro, para contar estas historias de lucha y de enorme generosidad de quienes impulsaron las iniciativas legislativas", aseguró.

Las historias reales de los protagonistas es lo atractivo de cada uno de sus libros. "Siento que en el teatro casi no hay relatos vinculados a la salud, y me parece que podría ser un aporte interesante y una mirada crítica sobre un tema que nos atraviesa a todos", afirmó el autor.

Buscando las alternativas para crear el guion teatral

Sobre su sueño que espera concretarlo este año, Quintana afirmó que si bien tiene algo escrito, le gustaría poder contactarse con un profesional en la materia para hacer el guion para teatro. "Tengo algo esbozado, pero estoy en la búsqueda de un director profesional de teatro para poder entregarle el material", recalcó.

Por eso, la búsqueda la quiere hacer pública para poder encontrar ese director que le cautive el proyecto y que Quintana como autor del libro pueda brindarle la libertad necesaria para crear esa obra en la que tanto sueña.

Para contactar con el profesional y autor lomense hay que contactarse a través del número 1141659845 o a través de la red social Instagram: @santiquintana87