Un libro desde Lomas de Zamora sobre Pedro Pablo Turner y los años '70

La docente e investigadora de Lomas de Zamora Patricia Rodríguez lanzó un nuevo libro llamado “Pedro Pablo Turner. Entre dos proyectos de país” , el cual propone una mirada sobre uno de los períodos más traumáticos de la historia argentina, partiendo desde la figura de quien fue intendente del distrito entre 1973 y 1974.

El trabajo, presentado oficialmente en diciembre del año pasado, aborda el período comprendido entre el retorno del peronismo al poder, en 1973, y el Golpe de Estado de 1976, siendo una época marcada por la movilización social, la participación juvenil y la creciente politización popular. En ese contexto, Rodríguez sitúa las tensiones internas del peronismo, las expectativas abiertas tras la asunción de Héctor Cámpora y el posterior retorno de Juan Domingo Perón , así como el avance de la violencia política que precedió al terrorismo de Estado.

La autora local reconstruye, a través de las páginas, las distintas etapas que llevaron a la instauración del terrorismo de Estado: la construcción del “enemigo interno”, el hostigamiento, el aislamiento político y el exterminio. “Esta lectura permite entender la dictadura como la culminación de un entramado de decisiones políticas y prácticas represivas que comenzaron durante gobiernos constitucionales”, indicó.

El texto analiza la demonización progresiva del militante popular, designado como “subversivo” o “terrorista”, y cómo esas categorías se instalaron en el discurso público, los medios de comunicación y la legislación. El libro detalla la sanción de leyes represivas, la clausura de medios, la censura cultural, las intervenciones universitarias y la actuación de la Triple A como fuerza parapolicial con respaldo estatal.

179e25e2-5710-44bf-bab5-dcf4fa0b41b2 Patricia Rodríguez ya presentó el libro en Lomas de Zamora.

Como si fuera poco, la investigación adquiere una dimensión especial al centrarse en Lomas de Zamora. A partir de actas del Concejo Deliberante, documentos, testimonios orales y fuentes periodísticas documentos, Rodríguez reconstruye secuestros, asesinatos y desapariciones ocurridos durante el período democrático, demostrando cómo el terror ya existía antes de la Dictadura Militar de 1976. “Pedro Pablo Turner. Entre dos proyectos de país” se convierte, en un aporte importante para la memoria del distrito e, incluso, del conurbano bonaerense.

La figura de Pedro Pablo Turner aparece retratada como un militante atravesado por las tensiones y contradicciones de su tiempo. El libro analiza su llegada a la intendencia en un contexto de fuerte presencia de la Juventud Peronista en Lomas, así como las disputas internas del peronismo local, el enfrentamiento entre la Tendencia Revolucionaria y la ortodoxia partidaria, y el progresivo aislamiento político que sufrió su gestión. Además, se examinan sus políticas públicas orientadas a los barrios y a obras básicas, como así también los obstáculos administrativos y políticos a los que debió hacerle frente durante su gestión.

Los capítulos finales hablan sobre el triste destino de Turner, quien fue secuestrado y asesinado tras el golpe de 1976. “No se trataron de hechos aislados, sino de un patrón sistemático. Con la obra busco recuperar una historia silenciada para llevarla a un debate más amplio sobre democracia, violencia política y memoria. Invito a reflexionar sobre las responsabilidades civiles y la necesidad de sostener la memoria como una herramienta ética y política”, concluyó.

No se trataron de hechos aislados, sino de un patrón sistemático. Con la obra busco recuperar una historia silenciada para llevarla a un debate más amplio sobre democracia, violencia política y memoria. Invito a reflexionar sobre las responsabilidades civiles y la necesidad de sostener la memoria como una herramienta ética y política.

El libro, de Editorial Sudestada, ya se puede conseguir en la librería ubicada en Gorriti 60 (Lomas de Zamora). Los interesados pueden dirigirse directamente al local, de lunes a sábados de 10 a 15, o contactarse con Patricia Rodríguez mediante su cuenta de Facebook.