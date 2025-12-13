Lomas de Zamora: realizan nuevos homenajes a Pedro Pablo Turner, el intendente desaparecido

En Lomas de Zamora realizarán nuevas actividades y homenajes en memoria de Pedro Pablo Turner , el intendente desaparecido a manos de la última dictadura militar .

Este domingo, a las 18, en el Instituto Lomas (Meeks 654) se presentará el libro "Pedro Pablo Turner: entre dos proyectos de país" de la escritora e investigadora Patricia Rodríguez . Con testimonios y fuentes periodísticas, la referenta del Colectivo Temperley tiene Memoria narra la asunción, gestión y destitución de Turner entre julio de 1973 y agosto de 1974.

El encuentro en el Instituto Lomas contará con la participación especial de la socióloga e historiadora feminista , Dora Barrancos ; y el abogado y referente de la agrupación Convocatoria–Segunda Independencia, Eduardo "Negro" Soares .

Por su parte, el próximo martes a las 17 se realizará una nueva edición del programa "Esquinas por la Memoria" en Budge con el objetivo de poner en valor y señalizar el cruce de las calles Turner y Campoamor , donde está la casa en la que vivió el ex intendente lomense. Familiares, organizaciones de derechos humanos, militantes y autoridades locales formarán parte del homenaje.

pedro turner2 En el CGM Turdera colocaron una placa con su nombre.

En el CGM Turdera, ubicado sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 11.537, en el mes de octubre colocaron una placa con el nombre de Turner y un código QR que al ser escaneado brinda acceso a una galería digital con su biografía, fotos y artículos periodísticos de la época. El objetivo es que los vecinos y vecinas que se acercan a la dependencia municipal para hacer trámites y consultas puedan conocer su historia y legado.

Y desde mediados de año, el Jardín Nº946 de Budge se llama Pedro Pablo Turner. Para concretar la imposición del nombre hicieron un emotivo acto en el que presentaron producciones realizadas en el aula por los alumnos junto con números musicales.

Pedro Pablo Turner, un militante con una destacada gestión

Recordado por su militancia obrera, Turner fue intendente de Lomas entre julio de 1973 y agosto de 1974. En poco tiempo llevó adelante proyectos destacados como la iluminación de todo el trayecto de Camino Negro (se inauguró en un tiempo récord de 29 días y a un costo mínimo), la extensión de la primera red de agua potable en Albertina, desagües en Budge, la creación de 17 centros deportivos y de la Escuela de Artes y Oficios.

En 1976, a tan solo días del golpe militar, decidió trasladarse a su provincia natal de Chaco donde luego fue detenido el 19 de abril por personal del Ejército y llevado a Buenos Aires. La causa de lesa humanidad por su desaparición actualmente está frenada en el Juzgado Federal de Instrucción N°3 y siguen reclamando para que se llame a indagatoria a los culpables de los delitos de desaparición forzada de personas, privación ilegal de libertad, tormentos y homicidios.