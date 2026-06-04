Banfield, sobre la salida de Mauro Méndez: "Siempre optó por priorizar otras..."

0El futuro de Mauro Méndez quedó definido después de que Estudiantes de La Plata ejecutara la cláusula de “repesca” por el delantero que había cedido a Banfield y que fue pieza fundamental del equipo conducido por Pedro Troglio durante el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Resuelto el tema, el futbolista uruguayo se despidió del hincha de Banfield a través de su cuenta de Instagram, agradeciendo su estadía en el club luego de una larga inactividad por lesión en su paso por el Pincha, pero sin mencionar a la dirigencia encabezada por el presidente Matías Mariotto.

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Dirigiéndose a sus socios/as, hinchas y simpatizantes, desde Peña y Arenales detallaron que “El Club Atlético Banfield informa que Estudiantes de La Plata hizo uso de la cláusula de repesca por el jugador Mauro Méndez ”.

También la dirigencia del Taladro apuntó contra el goleador, indicando que “Banfield siempre trabajó distintas alternativas para sostener su continuidad, pero el futbolista siempre optó por priorizar otras oportunidades deportivas y económicas para su futuro”.

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Finalmente destacaron la etapa del oriundo de Salto por el club: “Agradecemos a Mauro por su profesionalismo, compromiso y calidad humana durante su paso por nuestra institución. Le deseamos el mayor de los éxitos en lo que viene. ¡Gracias, uruguayo! Esperamos reencontrarnos”.

Números de Mauro Méndez en Banfield

Entre el Torneo Clausura 2025, Torneo Apertura 2026 y Copa Argentina, Mauro Méndez disputó 33 partidos con la camiseta de Banfield, con la que marcó 10 goles y brindó cinco asistencias.

Su último partido lo disputó el 8 de mayo frente a San Martín de Tucumán, por Copa Argentina. Marcó el 1-1 definitivo que llevó la definición a los penales, donde el Taladro se impuso por 5-4 para avanzar a octavos de final.

Sin lugar en Estudiantes de La Plata

Mauro Méndez deberá presentarse en City Bell el próximo 25 de junio, aunque no será tenido en cuenta por el entrenador Alexander Medina.

La idea del club que preside Juan Sebastián Verón es venderlo en una cifra cercana al US$1.5 millones, supuestamente al fútbol mexicano.

Con esa entrada de dinero, cubrirá obligaciones económicas, como por ejemplo, levantar la inhibición de Facundo Farías y contratar refuerzos para los objetivos del segundo semestre, entre ellos la Copa Libertadores.