Lionel Scaloni rompió en llanto y sembró dudas sobre su futuro en la Selección Argentina

Lionel Scaloni se emocionó en la conferencia de prensa.

Dos finales mundalistas, un título y un segundo puesto. Lo más grande de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina. Con la carga emocional de la final perdida, pero disputada con hidalguía, se refirió a su futuro al frente de la Albiceleste más allá del Mundial 2026.

Son ocho años, cuatro títulos y un legado impresionante. Por eso, en medio de la emoción y los recuerdos que se proyectaban como una película, el entrenador habló de su futuro en el banco de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni y su futuro “Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente (Claudio Tapia), más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. La verdad es que siento la necesidad también de pensar, porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor, bueno, habría que hablarlo. Al presidente le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de estar en el lugar (rompe en llanto)…”

Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Tras unos segundos de lágrimas y aplausos de los periodistas en la sala de conferencia de prensa, Lionel Scaloni, con la voz entrecortada, continuó: “El lugar que estoy es el soñado para todos, hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”.

“Este lugar es maravilloso" Volvió a remarcar que “este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado que en mi vida pensé, pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en este lugar. Entonces para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Me duele en el alma, lo siento…” Quebrado anímicamente, invadido por la angustia y sin poder secar las lágrimas, Lionel Scaloni se paró y dio por finalizada la conferencia. Habrá tiempo para analizar, escuchar y sacar conclusiones. Hoy son puntos suspensivos, mañana…Habrá un mañana.

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