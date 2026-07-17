viernes 17 de julio de 2026
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17 de julio de 2026
Jugador fundamental.

Nicolás Tagliafico disputó todas las finales de la Selección Argentina con Lionel Scaloni como DT

Pieza clave para Scaloni, Nicolás Tagliafico fue titular en cuatro de la cinco finales del ciclo, solo superado por Lionel Messi y otros tres futbolistas.

Nicolás Tagliafico, entre los más valiosos de la Selección Argentina.

Nicolás Tagliafico, entre los más valiosos de la Selección Argentina.

Nicolás Tagliafico integra la lista de 11 futbolistas que participaron en todas las finales que disputó la Selección Argentina bajo el ciclo de Lionel Scaloni, pero con una particularidad: es el quinto que más partidos como titular disputó. ¿Repetirá el domingo ante España en el MetLife Stadium?

El futbolista surgido de las divisiones inferiores de Banfield, actualmente en el Olympique de Lyon, formó parte de los planteles que disputaron las finales de la Copa América 2021, la Finalissima de 2022, la final del Mundial en Qatar y la Copa América 2024, y tres días repetirá en la definición del Mundial 2026.

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Desde el comienzo de este ciclo exitoso de Scaloni, Tagliafico se convirtió en una de las fijas del plantel y en uno de los futbolistas que más confianza despierta en el cuerpo técnico en los momentos de mayor exigencia. No por nada fue titular en cuatro de los cinco finales que disputó la Albiceleste en los últimos cinco años.

El lateral jugó de arranque en los encuentros ante Italia (Finalissima), Francia (Copa del Mundo) y Colombia (Copa América 2024), pero fue suplente en el triunfo histórico ante Brasil de 2021 que inició este camino plagado de logros, en el que ingresó a los 62 minutos. Ahora, de cara al cruce ante España, también se perfila como titular.

El logro m&aacute;s importante de Tagliafico fue en Qatar 2022.

El logro más importante de Tagliafico fue en Qatar 2022.

Justamente, por esa definición en el Maracaná, Tagliafico no está en la lista de los futbolistas que fueron titulares en todas las finales, que está integrada por Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul y por supuesto, Lionel Messi. Detrás de ellos aparece el pibe de Banfield, lo que deja en claro su importancia dentro de la 'Scaloneta'.

Además de Nicolás Tagliafico, ¿Quiénes son los otros futbolistas con asistencia perfecta en las finales?

Tagliafico es uno de los 11 futbolistas de este plantel que estuvieron en las cinco finales que disputaron bajo el ciclo de Lionel Scaloni. El listado completo lo componen: el "Dibu" Martínez, Nahuel Molina, "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, De Paul, Exequiel Palacios, Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, que es la base del equipo que irá por la gloria máxima en el MetLife Stadium.

A ellos se les podían agregar Giovani Lo Celso y Nicolás González, quienes quedaron afuera de Qatar por lesión, y también Alexis Mac Allister, ausente en la Copa América 21, y Enzo Fernández, que tuvo asistencia perfecta después de la Finalissima.

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