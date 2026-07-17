Leonardo Lemos, con un problema de fondo en Los Andes

Entonado por su victoria del sábado pasado, Los Andes intensifica su preparación para el partido frente a Defensores de Belgrano , a disputarse en el estadio Juan Pasquale, válido por la 21º fecha de la zona A de la Primera Nacional .

En relación al encuentro contra Ciudad de Bolívar (3-1), el entrenador Leonardo Lemos no podrá repetir la formación ante el Dragón, puesto que deberá mover una pieza en el sector defensivo por suspensión.

Este cambio en la última línea se debe a la quinta amarilla que recibió Julián Navas en la presente temporada: dos fueron ante el equipo de San Carlos de Bolívar (visitante y local), además de las sumadas en los partidos anteriores ante Chaco For Ever, Racing de Córdoba y Deportivo Madryn.

El lateral derecho, uno de los refuerzos 2026, lleva disputados 16 partidos con la camiseta Milrayitas , con dos goles (San Miguel y Racing de Córdoba), una asistencia (Acassuso) y una expulsión directa (Ciudad de Bolívar).

El turno para Gabriel Carrasco

Pensando en el choque contra Defensores de Belgrano, todos los caminos conducen a Gabriel Carrasco como su reemplazante. El oriundo de Banfield, que renovó contrato en mayo pasado luego de una larga inactividad por lesión, sumó minutos ingresando desde el banco de suplentes contra Racing de Córdoba, Estudiantes, Almirante Brown y el último fin de semana.

Gabriel Carrasco, el candidato al lateral derecho.

Julián Navas, que se lesionó el codo en el encuentro con San Miguel, se perdió los partidos ante Colón de Santa Fe y Deportivo Morón. En ese momento, el DT se inclinó por el ingreso de Brian Leizza como central, corriendo a Julián Rodríguez Vuotto a la banda. Sin embargo, con la disponibilidad de Gabriel Carrasco, hoy el panorama es más claro.

En cuando a la lista amarilla, los que están en capilla son el goleador Mauricio Asenjo, que en caso de una más (sería la 10ª) será suspendido por dos partidos, el marcador central Daniel Franco y el volante Gabriel Cañete.

Leonardo Lemos y los percances

A priori, sería el único cambio que se vislumbra, ya que no hubo información oficial de la lesión del mediocampista Sergio Ortiz, reemplazado ante Almirante Brown por Franco Rodríguez, titular frente a Ciudad de Bolívar.

Leonardo Lemos puso de manifiesto varias veces que cuenta con un plantel corto y que las lesiones o suspensiones comienzan a sentirse en esta parte del año. Por eso, luego de las bajas ante Almirante Brown y, posterior triunfo pasado, explicó que “el hecho de venir jugando hace tiempo juntos hace que las cosas fluyan de la mejor manera y sobre todo cuando uno convierte y los partidos se pueden manejar, es más llevadero”.

El partido frente a Defensores de Belgrano fue programado por AFA para el lunes 20, a las 15 horas. ¿Se mantendrá o será reprogramado? El árbitro será Fabricio Llobet, secundado por Maximiliano Castelli y Marcelo Bistocco, mientras Ezequiel Billone estará como cuarto árbitro. Televisa: LPF Play.