Daniel Franco, pilar de Los Andes: "Necesitábamos volver a la victoria"

Después de dos tropiezos, Los Andes se levantó y venció a un rival directo como Ciudad de Bolívar para mantenerse expectante en los primeros puestos de la zona A de la Primera Nacional. El defensor Daniel Franco valoró lo hecho porque según su visión el equipo venía de dos caídas “nada merecidas”.

El central se mostró “contento y feliz”, luego del 3-1 en el estadio Eduardo Gallardón . Consideró que “necesitábamos volver a la victoria, veníamos lamentablemente de dos derrotas para nada merecidas, pero esta categoría difícil, los partidos son complicados, tanto contra el primero como contra el último”.

Por primera vez en la temporada, Los Andes había perdido dos partidos consecutivos: el pendiente de la 4º fecha ante Deportivo Madryn y el del comienzo de la segunda rueda con Almirante Brown. “Fueron inmerecidas las derrotas, quizá merecíamos algo más, tanto en Madryn como en Almirante, pero todos son difíciles, el próximo (Defensores de Belgrano ) también lo va a ser y siempre digo que el próximo partido es el más difícil. Se viene una semana larga para descansar, para recuperar a los chicos que terminaron golpeados y prepararnos para ir a una cancha difícil como la de Defe”, afirmó.

Analizó que “si bien el primer tiempo fue friccionado, peleado, intentamos hacer nuestro juego, se pudo abrir con un error defensivo de ellos, pero había sacados dos pelotas muy buenas el arquero”.

Daniel Franco, del humor a cierta bronca

Con humor, el oriundo de Granadero Baigorria se refirió al gol olímpico de Alex Valdez Chamorro, que comenzó a allanar el camino de la victoria y la referencia que le marcó en relación al capitán de la Selección Argentina.

Daniel Franco, pilar defensivo de Los Andes.

“Por suerte después (Alex Valdez) Chamorro se equivocó y metió un golazo. Le decía que pudo hacer lo que no pudo hacer (Lionel) Messi. Una locura”. Así y todo, dijo sentirse con “bronca porque nos metieron un gol, queríamos terminar con la valla en cero, sin gol en contra, como nos habíamos acostumbrados. Si bien ganamos, un poquito de bronca por eso”.

Cuál es el gran objetivo de Los Andes

Daniel Franco se transformó en uno de los mejores de la categoría en su puesto. Y habló de cómo lleva ese proceso con el plantel. “Cada día me acostumbré a vivirlo al máximo, a disfrutarlo, a dejarlo todo en la cancha. Si no entreno al 100% no lo puedo dar en el partido. Es mi pensamiento y lo que trato de inculcarle a los más chicos para, si tenés un objetivo, el que todos queremos. Si bien el equipo no fue armado para pelear el campeonato, sino para luchar y entrar al Reducido, nos dimos cuenta que podemos, tenemos material, es el punto clave para el momento que estamos”, manifestó.

En ese sentido, el defensor campeón con el Milrayitas en 2014, fue prudente en cuánto a las chances del equipo en el torneo. “Los Andes está para ir partido a partido. Lo dije a principio de año. Apenas llegué a club la gente lo primero que me dijo fue ‘volviste y nos ilusionás un poco con el ascenso’. Es el sueño que tengo y que tenemos todos. El camino es muy largo, puede pasar cualquier cosa. Hay que ir partido a partido, luchar, tartar de sacar la mayor cantidad de punto y a medida que vayan pasando las fechas vamos a ver para qué podemos aspirar”, finalizó Daniel Franco.