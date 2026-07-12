Se viene una semana de clima primaveral, con máximas de 20° en Lomas

El clima estará ideal para pasar tiempo al aire libre en Lomas de Zamora.

Chau frío polar por unos días. Se espera una semana con clima primaveral y mayormente nublada en Lomas de Zamora y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En ese sentido, se pasará del frío polar a temperaturas más agradables, con mínimas que van a superar los dos dígitos y máximas que llegarán a los 20°.

El lunes se prevé cielo ligeramente a algo nublado, vientos del norte y las marcas térmicas irán de los 5° a los 14° grados, por lo que será el día más frío de toda la semana. Para el martes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del norte y los termómetros se ubicarán entre los 7° y los 16°.

Ya el miércoles, día en que la Selección Argentina se enfrenta a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026 se espera cielo mayormente nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°.

Cierre de semana cálido en Lomas de Zamora En tanto, el jueves se prevé cielo nublado, vientos del noreste cambiando al norte y las marcas térmicas irán de los 12° a los 20°, por lo que será el día más “cálido” de toda la semana.

Para el viernes se anuncia cielo nublado, vientos del este rotando al noreste y las marcas térmicas irán de los 15° a los 19°. Por su parte, el sábado se espera cielo mayormente nublado y vientos del sudeste cambiando al noroeste, con una temperatura mínima de 14° y una máxima de 19°.

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