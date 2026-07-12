lunes 13 de julio de 2026
Escribinos
12 de julio de 2026
Pronóstico.

Se viene una semana de clima primaveral, con máximas de 20° en Lomas

El frío polar se toma un descanso para darle lugar a temperaturas más agradables. No se ven lluvias, pero sí mucha nubosidad.

El clima estará ideal para pasar tiempo al aire libre en Lomas de Zamora.

El clima estará ideal para pasar tiempo al aire libre en Lomas de Zamora.

Chau frío polar por unos días. Se espera una semana con clima primaveral y mayormente nublada en Lomas de Zamora y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En ese sentido, se pasará del frío polar a temperaturas más agradables, con mínimas que van a superar los dos dígitos y máximas que llegarán a los 20°.

El lunes se prevé cielo ligeramente a algo nublado, vientos del norte y las marcas térmicas irán de los 5° a los 14° grados, por lo que será el día más frío de toda la semana. Para el martes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del norte y los termómetros se ubicarán entre los 7° y los 16°.

Lee además
La moto incautada los jóvenes detenidos.
Arrestados.

Persecución, choque y detención: atrapan a dos jóvenes de Lomas tras esquivar un control
Así quedó el auto tras el choque.
Perdió el control.

Terrible choque y vuelco en Temperley, en la previa del partido de Argentina

Ya el miércoles, día en que la Selección Argentina se enfrenta a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026 se espera cielo mayormente nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°.

Cierre de semana cálido en Lomas de Zamora

En tanto, el jueves se prevé cielo nublado, vientos del noreste cambiando al norte y las marcas térmicas irán de los 12° a los 20°, por lo que será el día más “cálido” de toda la semana.

Para el viernes se anuncia cielo nublado, vientos del este rotando al noreste y las marcas térmicas irán de los 15° a los 19°. Por su parte, el sábado se espera cielo mayormente nublado y vientos del sudeste cambiando al noroeste, con una temperatura mínima de 14° y una máxima de 19°.

Temas
Seguí leyendo

Persecución, choque y detención: atrapan a dos jóvenes de Lomas tras esquivar un control

Terrible choque y vuelco en Temperley, en la previa del partido de Argentina

La llegada de la comunidad rusa y su influencia en Llavallol y Temperley

De madrugada y con 4°, Lomas volvió a festejar el triunfo de Argentina

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Así quedó el auto tras el choque.
Perdió el control.

Terrible choque y vuelco en Temperley, en la previa del partido de Argentina

Las más leídas

Te Puede Interesar

Diego Maradona y su obra cumbre para la Selección Argentina ante Inglaterra.
La historia de una rivalidad.

Cómo fueron los choques entre Argentina e Inglaterrra en los Mundiales