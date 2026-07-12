domingo 12 de julio de 2026
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12 de julio de 2026
Locura.

De madrugada y con 4°, Lomas volvió a festejar el triunfo de la Selección Argentina

La Plaza Grigera y Maipú y Alsina volvieron a ser los puntos de encuentro con más convocatoria. Lomas salió a festejar el pase a semifinales del Mundial 2026.

Maipú y Alsina, cortada por los festejos.&nbsp;

Maipú y Alsina, cortada por los festejos. 

Apenas terminó el partido, ya se empezaron a escuchar los primeros bocinazos, un poco tímidos, pero en cuestión de minutos ya la circulación de autos y gente en la calle no tenía nada que ver con un sábado frío de madrugada. Aunque el termómetro marcaba 4° y ya eran las 1 de la mañana por el tiempo suplementario, los lomenses se juntaron otra vez a festejar.

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"Festejamos no solo que Argentina ganó hoy sino también que nos volvemos a encontrar con Inglaterra. Unas ganas de jugar contra ellos. Toda la historia futbolística y social que tiene este partido. Esto es una locura", dice Pablo Génova, que llegó con sus amigos a Maipú y Alsina, que quedó totalmente cortada con los festejos al igual que la semana pasada tras el desahogo por el agónico triunfo contra Egipto.

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En esta esquina volvió a a aparecer la puerta que se hizo famosa en Qatar 2022 que tiene una imagen de Messi. La historia es sencilla: un vecino quería salir a festejar con algo de la Selección y sacó a la calle la puerta.

Lo mismo pasó en Hipólito Yrigoyen y Sáenz, el punto de encuentro natural que tienen los lomenses. "Esta Selección tiene algo inexplicable. Como dice la canción, por 'Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, vamos con todo'", resumió Jésica González, eufórica tras el triunfo de la Scaloneta frente a Suiza por 3-1. Ahí también estuvo cortada la mano que va hacia Temperley.

"El que no salta es un inglés" fue la canción más escuchada y celebrada ya palpitando el encuentro del próximo miércoles a las 16. Muchos pedían feriado nacional para poder ver el partido tranquilos en sus casas, otros ya planeaban pedirse el día en el trabajo. Los que tienen menos suerte lo verán en oficinas o en algún bar. Lo cierto es que se para Lomas de Zamora y el país.

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