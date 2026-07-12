Lomas de Zamora recibe a Dora Barrancos para reflexionar sobre las masculinidades

Lomas de Zamora recibe a Dora Barrancos , la reconocida investigadora, socióloga, historiadora y educadora feminista que brindará una charla para reflexionar sobre las masculinidades .

La Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades del Municipio organiza el encuentro gratuito que se realizará este lunes, a las 15, en el Salón Eva Perón de la calle Manuel Castro 220 (primer piso). En los últimos años, gracias a la interpelación de los movimientos feministas , las preguntas y cuestionamientos en torno a la construcción de la masculinidad como dispositivo de poder han comenzado a resonar con mayor fuerza en la vida cotidiana.

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¿Cómo producir formas de habitar las masculinidades por fuera de las complicidades y los silencios machistas? ¿Qué lugares podemos/debemos ocupar los varones en las luchas por la igualdad de género ? ¿Qué debates debemos darnos en relación con las paternidades para que intervengan en la responsabilidad del cuidado y no solo en el ocio? Esas son algunas de las preguntas que plantea el feminismo al remarcar la importancia de construir modelos alternativos de masculinidad que permitan desarticular los mandatos establecidos por el sistema patriarcal y, al mismo tiempo, potenciar y visibilizar otros modos de habitar y construir las masculinidades.

Desobedecer el cumplimiento de los mandatos de masculinidad implica un costo muy alto para los varones porque muchas masculinidades suelen ser rechazadas y excluidas por no cumplir con la normatividad. Por eso, es urgente y necesario desarmar la complicidad masculina que genera pactos, refugio e impunidad, y cuestionar las violencias que también se ejercen entre varones.

Estos temas serán tratados en la charla del lunes por Dora Barrancos, que es una de las referentes del feminismo en Argentina y autora de numerosas publicaciones en ciencias sociales y estudios de género.

Lomas de Zamora brinda acompañamiento a masculinidades

La Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades del Municipio tiene un Espacio de Abordaje Integral de Masculinidades en Lomas de Zamora. Este dispositivo ofrece un lugar de acompañamiento, asesoramiento y herramientas orientadas al desarrollo de masculinidades libres de violencias.

Los interesados en acceder a este servicio pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 14, a la sede de la calle Castro Barros 130 en Banfield. También está el número de WhatsApp 11-7059-8083 y la posibilidad de comunicarse con la línea telefónica 6081-2625.