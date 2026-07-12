Julián Álvarez y el golazo que encaminó el triunfo de la Selección Argentina: "La enganché hermosa"

Con un verdadero golazo a los 112 minutos, Julián Álvarez encaminó el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza para avanzar a las semifinales del Mundial 2026 , luego de un durísimo partido ante los helvéticos que se encaminaba a la definición por penales. Ese gol rompió el muro suizo y posibilitó una valiosa victoria para seguir soñando.

El delantero del Atlético de Madrid r ecibió afuera del área, se acomodó para su pierna más hábil y sacó un violento remate que se clavó en el ángulo, haciendo estéril el esfuerzo del gigante, para el 2 a 1 de la Albiceleste, en un gol similar al que había marcado Enzo Fernández ante México en Qatar 2022.

Sobre la jugada, el "Araña" Álvarez fue claro y remarcó: "Me quedó el espacio, no me salió nadie y decidí pegarle. Por suerte la enganche hermoso, así que golazo"

El delantero, en su análisis del partido, remarcó que confiaba en lograr la victoria en los 120 minutos más allá de que parecía complicado entrarle a la defensa suiza después de la expulsión de Embolo. "Sabíamos que si seguíamos yendo todos juntos se nos iba a dar", remarcó.

¡GOLAZO INCREÍBLE DE JULIÁN! Con un tiro al ángulo, la Araña puso el 2-1 contra Suiza en el tiempo extra y sueña con las semifinales. pic.twitter.com/m0TI3mRLoO

La Selección Argentina, y su nuevo desafío: Inglaterra

Julián Álvarez se refirió al próximo rival de la Albiceleste en el Mundial 2026 y ponderó las virtudes del combinado europeo, que este sábado eliminó a Noruega en otra serie muy pareja. "Será un partido difícil, sabemos cómo juegan, tienen un gran equipo, con jugadores de una calidad impresionante, pero nosotros nos enfocaremos en lo nuestro y lo preparamos de la mejor manera", remarcó.

De cara a lo que viene, el delantero remarcó que el triunfo ante Suiza le dará un envión importante para el cruce de semifinales, aunque reconoció que "hubiese preferido ganarlo antes". Y sobre eso, agregó: "Todos los partidos del Mundial están siendo así. Quedan dos más y vamos a ir por todo".