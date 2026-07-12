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12 de julio de 2026
Firme.

Bruce Springsteen dijo que criticar a Donald Trump es de "patriotas"

Bruce Springsteen volvió a criticar duramente contra del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y está vez fue más allá.

Bruce Springsteen contra Donald Trump.&nbsp;

Bruce Springsteen contra Donald Trump. 

Bruce Springsteen volvió a posicionarse en contra del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ídolo del rock explicó qué significa para él ser "patriota". El artista aseguró que pide por un "patriotismo crítico" dentro de su propio país.

"Creo en el patriotismo crítico", afirmaba Bruce Springsteen en su especial en la PBS, la televisión pública de Estados Unidos, titulado Bruce Springsteen: Finding America in Song.

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Y siguió: "Creo que esa es la definición de patriota: que amas tanto a tu país que estás dispuesto a mirarlo con claridad, reconocer sus defectos, alentarlo a ser un lugar mejor y creer que llevas en tu corazón al país que te espera", continuaba el autor de “Born in the U.S.A.” y “Streets of Philadelphia”.

Bruce Springsteen contra Donald Trump.

Bruce Springsteen contra Donald Trump.

Bruce Springsteen, firme

Bruce Springsteen ya habría cargado contra Donald Trump en numerosas ocasiones y con sin medias tintas en sus declaraciones, reafirmando su compromiso político.

Recientemente, el artista concluía su gira Land of the Hope and Dreams, en la que interpretó varias canciones de protesta contra el gobierno de Estados Unidos y sus políticas migratorias.

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