Por qué estuvo bien expulsado Breel Embolo en el partido de la Selección Argentina y Suiza

Reglamentariamente, la expulsión de Breel Embolo en Argentina - Suiza fue correcta.

Iban 72 minutos de partido. Hacía 5 minutos Suiza había empatado y la Selección Argentina parecía empezar a quedarse sin piernas para ir a buscar el segundo. Sin embargo, una jugada puntual cambió el curso de la historia: el árbitro vio foul de Leandro Paredes a Breel Embolo y le sacó amarilla al futbolista de Boca, pero el VAR llamó, el juez revisó y revirtió la sanción: anuló la tarjeta al argentino y le sacó la segunda amarilla al suizo.

La situación generó polémica y fuerte enojo en los europeos, que nunca más en el partido lograron posicionarse en ataque. Fue todo de la Argentina. En el post partido, sobrevoló la idea de injusticia y hasta de cierto favoritismo con la Scaloneta. Sin embargo, reglamentariamente el árbitro actuó correctamente.

De acuerdo a las modificaciones 2026/27 del Protocolo VAR, aprobadas por la IFAB en su 140.ª Asamblea General Anual y comunicadas mediante la Circular Nº 32, del 31 de marzo de 2026,se amplió la revisión por “confusión de identidad”: esto signfica que es plausible de revisión una situación en la que el árbitro sancionó incorrectamente a un jugador por una infracción de otro futbolista.

EMBOLO SE TIRÓ ANTES DEL CONTACTO CON PAREDES, EL ÁRBITRO REVISÓ, SE GANÓ LA SEGUNDA AMARILLA Y FUE EXPULSADO EN SUIZA-ARGENTINA.



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/hFUziQ5JrV — SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026 El cambio que se aplicó en este Mundial 2026 La propia IFAB aclara que la infracción no puede revisarse de manera aislada, sino únicamente dentro de ese error de identificación. El árbitro vio falta del 5 argentino contra el suizo, pero vía VAR observó que había sido Breel Embolo quien provocó la caída. Así las cosas, el juez anuló la tarjeta a Leandro Paredes y se la mostró al delantero, quien ya tenía una amonestación por una dura falta también contra el mediocampista de Boca.

El cambio clave en el reglamnto sostiene que el VAR no interviene sólo para revisar una tarjeta amarilla. Lo hace porque existía una “confusión de identidad ampliada”, como se establece en la regla. En ese contexto, se destaca como fundamental una aplicación precisa de la nueva normativa: tarjeta anulada para el jugador argentino, amonestación al futbolista suizo y expulsión por doble amarilla.

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