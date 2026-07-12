Lionel Messi: "Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer"

Lionel Messi celebró la clasificación con un posteo en su cuenta de Instagram.

Luego de una nueva clasificación dramática de la Selección Argentina en el Mundial, Lionel Messi se expresó en su cuenta de Instagram con emoción y con la confirmación de algo que viene sosteniendo hace tiempo: la idea de que esta Selección nunca baja los brazos.

"Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! Vamos carajo!", escribió Leo en el posteo en el feed de su cuenta de Instagram.

Más que palabras, su publicación tuvo más fuerza en las imágenes: compartió un carrusel de fotos de lo que fue una nueva noche épica de esta Selección que nunca deja de ir por más.

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