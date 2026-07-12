domingo 12 de julio de 2026
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12 de julio de 2026
Capitán feliz.

Lionel Messi: "Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer"

Lionel Messi compartió sus primeras sensaciones tras la clasificación a semifinales con un posteo en Instagram en donde remarcó que expresó su alegría.

Lionel Messi celebró la clasificación con un posteo en su cuenta de Instagram.&nbsp;

Lionel Messi celebró la clasificación con un posteo en su cuenta de Instagram. 

Luego de una nueva clasificación dramática de la Selección Argentina en el Mundial, Lionel Messi se expresó en su cuenta de Instagram con emoción y con la confirmación de algo que viene sosteniendo hace tiempo: la idea de que esta Selección nunca baja los brazos.

"Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! Vamos carajo!", escribió Leo en el posteo en el feed de su cuenta de Instagram.

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