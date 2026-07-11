domingo 12 de julio de 2026
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11 de julio de 2026
Ahora.

Inglaterra le ganó a la Noruega de Haaland y será el rival de la Selección Argentina

Con dos goles de Jude Bellingham, Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega, pasó a semifinales y será el rival de la Selección Argentina el próximo miércoles en Atlanta.

Inglaterra derrotó a Noruega con doblete de Jude Bellingham.&nbsp;

Inglaterra derrotó a Noruega con doblete de Jude Bellingham. 

Con dos goles de Jude Bellingham, Inglaterra derrotó 2-1 a la Noruega de Erling Haaland y se metió en las semifinales del Mundial 2026. Se enfrentará con la Selección Argentina el próximo miércoles en Atlanta.

Los goles llegaron de la mano de Andreas Schjelderup a los 36 del primer tiempo mientras que Jude Bellingham lo empataba 10 minutos más tarde y a los 3 minutos del alargue capturo el rebote que dejo el arquero noruego, Ørjan Nyland, para el 2-1 final que le permitió obtener el boleto a la fase previa a una nueva final.

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