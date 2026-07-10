Sigue la fiesta del Mundial en Lomas con nuevas actividades en los barrios

El sueño de conquistar la cuarta estrella se siente en cada barrio de Lomas de Zamora . Con la Selección Argentina entre los ocho mejores del mundo, el Municipio renueva la invitación a disfrutar de nuevas jornadas deportivas y recreativas para compartir la pasión por el fútbol y alentar a la Scaloneta .

La previa del partido de cuartos de final contra Suiza se vivirá este sábado, desde las 13, en la Plaza 17 de Agosto de Centenario (Timoteo Gordillo y Prensa Argentina) donde vecinos y familias disfrutarán de varias actividades como la presentación de artistas locales, juegos inflables, campeonato de penales, artes plásticas mundialistas, merchandising celeste y blanco, stands de emprendedores y la posibilidad de sacarse fotos con la réplica de la Copa del Mundo .

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Mientras que el domingo, también desde las 13, habrá un encuentro en el Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina 302) donde pondrán una pantalla gigante con videos especial del Mundial, números a cargo de artistas locales, stands de Lomas Lee en Comunidad, artes plásticas, la Copa del Mundo, emprendimientos y propuestas ambientales.

Mundial en Comunidad es el nombre de la iniciativa que ya tuvo jornadas en la Plaza Grigera (Lomas), Parque Caaguazú (San José), Plaza Levalle (Banfield), Plaza Turner (Budge), Centro Recreativo Evita (Albertina), Parque Maradona (Fiorito), Parque Santa Catalina y Plaza Santa Marta .

Más de 600 chicos tienen su abrigo para alentar a la Selección Argentina

Más de 300 vecinas de Lomas de Zamora se convirtieron en Tejedoras de la Comunidad y pusieron manos, tiempo y dedicación al servicio de quienes más lo necesitan. Con lana celeste y blanca confeccionaron gorros, bufandas y chalecos para que chicos y chicas de barrios populares alienten a la Selección en el Mundial y puedan atravesar el invierno con un abrigo hecho con amor.

A través de Compartir Lomas, el programa que promueve la solidaridad y el trabajo en red, el Municipio entregó 300 kilos de lana y 250 agujas a referentas de 40 centros de jubilados que tejieron gorritos, chalecos, bufandas y escarapelas.

Más de 600 chicos y chicas ya recibieron las prendas de abrigo en la Capilla Ceferino Namuncurá (Budge), El Comedor Sonrisas en el Alma (San José) y el Merendero Corazones Unidos (Budge). Las entregas fueron acompañadas con una rica merienda, juegos y muchas sonrisas.