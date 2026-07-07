La épica victoria de la Selección se festejó con euforia en Lomas de Zamora

Otro triunfo histórico de la Selección Argentina , con el corazón en la mano y la ilusión intacta. Apenas el árbitro marcó el final del sufrido 3-2 frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 , los vecinos y familias de Lomas de Zamora salieron masivamente a las calles para festejar.

Durante el partido, la calles del centro estaban desoladas. Solo algunos autos pasaban por la Avenida Hipólito Yrigoyen y varios negocios cerraron sus persianas. Sin embargo, el panorama cambió por completo tras el pitazo final: de inmediato, los vecinos salieron a las calles y el silencio dio paso a los gritos, bocinazos y festejos entre grupos de amigos, familias, parejas y compañeros de trabajo.

En poco tiempo, la Plaza Grigera se llenó de gente hasta el punto en que empezaron a copar la avenida y aprovechar los cortes de semáforo para cantar, saltar y agitar las banderas. "Vimos en el partido en casa con mi señora y mis dos hijos, que faltaron a la escuela porque ayer fue el cumpleaños de mi nene y hoy cumplo años yo así que decidimos quedarnos para disfrutarlo en familia. Sufrimos bastante, mi hijo lloraba con los goles de Egipto pero por suerte lo dimos vuelta y ahora vinimos a desahogarnos", contó Mauro, uno de los tantos vecinos que fue a festejar a la plaza.

"Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, es un inglés" fue uno de los cantitos más entonados por los vecinos de Lomas. Mientras algunos se mezclaban entre los autos para alentar, otros llegaron con bombos y platillos para ponerle ritmo al festejo. También hubo quienes, todavía con la tensión a flor de piel, respiraban hondo y dejaban entrever que el partido se vivió con mucho sufrimiento.

Los lomenses sufrieron y después salieron a celebrar otro triunfo histórico.

"Lo vimos en mi casa que está acá unas cuadras y hoy justo no tenía que laburar así que estuvimos con mi familia y un grupito de amigas. Sufrimos mucho, pero por suerte se dio el milagro así que vinimos acá a celebrar y ya estamos pensando en la juntada para ver el partido de cuartos de final el sábado", dijo Johana, con una sonrisa de oreja a oreja.

Más testimonios de una tarde a pura alegría en Lomas de Zamora

Agustín y Macarena vieron juntos el partido y después se fueron a festejar a la Plaza Grigera. "Tuvimos que hacer home office, pero pudimos cortar para verlo. Estábamos un poco resignados cuando nos hicieron el segundo gol, encima el arquero de ellos se estaba luciendo, pero el aura de este equipo te da la pauta de que nunca hay que darlo por muerto", analizó Macarena.

Por su parte, Agustín destacó: "Messi resurgió de las cenizas porque erró un penal, pegó un tiro en el palo y, cuando parecía que estábamos muertos, él se encargó de levantar al equipo, así que estamos felices de la vida y ya pensando en el sábado".

En la Casa del Audio, que tiene un local ubicado sobre Yrigoyen y Sáenz, los trabajadores le pusieron una pausa a la jornada para ver el partido. "Somos 20 empleados y también se sumaron unos clientes así que éramos 25 personas viendo el partido en una tele grande que está en la entrada y se puede ver desde afuera", contó Darío, quien agregó: "Tremendo lo que sufrimos, nos veíamos afuera y terminamos muy felices y sabiendo que estamos predestinados a sufrir".