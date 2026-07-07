Corte en Camino Negro por los festejos tras la victoria de la Selección Argentina

Tras la victoria de la Selección Argentina por 3-2 ante Egipto, los vecinos de Lomas de Zamora llevaron los festejos al ex Camino Negro y realizaron un corte total en la autopista.
Los vecinos de Lomas llevaron la celebración a Camino Negro y Recondo. Se interrumpió la circulación vehicular.
Tras la victoria de la Selección Argentina por 3-2 ante Egipto, los vecinos de Lomas de Zamora llevaron los festejos al ex Camino Negro y realizaron un corte total en la autopista.
El equipo de Lionel Scaloni ganó un partido para el infarto. Perdía 2-0 y estaba con un pie afuera del Mundial 2026, pero logró una remontada épica de la mano de Cristian 'Cuti' Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Apenas terminó el partido, Lomas celebró con euforia.
Una multitud de vecinos se reunió en Camino Presidente Juan Domingo Perón y Recondo para festejar. Ocuparon el carril central de la autopista y cortaron el tránsito vehicular en el límite de Villa Fiorito e Ingeniero Budge.
Al mismo tiempo, otros subieron las escaleras hacia el puente peatonal que conecta ambas manos para celebrar desde las alturas. En minutos, todo se tiñó de celeste y blanco.
Con el correr de los minutos, se sumó cada vez más gente y no tardó en generarse un importante embotellamiento. Transitar por Camino Negro se hizo imposible.
Mientras algunos festejaban en Camino Negro, el centro de Lomas de Zamora empezó a llenarse de banderas y camisetas argentinas. De fondo, muchos bocinazos de autos, camionetas y motos.
El epicentro de la celebración estuvo en la Plaza Grigera. Una multitud se acercó a la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y Sáenz para festejar. La Policía tuvo que cortar el tránsito debido a la cantidad de gente que se había sumado.