martes 07 de julio de 2026
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7 de julio de 2026
Mundial 2026.

Corte en Camino Negro por los festejos tras la victoria de la Selección Argentina

Los vecinos de Lomas llevaron la celebración a Camino Negro y Recondo. Se interrumpió la circulación vehicular.

Festejos en Camino Negro tras la victoria argentina.

Festejos en Camino Negro tras la victoria argentina.

El equipo de Lionel Scaloni ganó un partido para el infarto. Perdía 2-0 y estaba con un pie afuera del Mundial 2026, pero logró una remontada épica de la mano de Cristian 'Cuti' Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Apenas terminó el partido, Lomas celebró con euforia.

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Una multitud de vecinos se reunió en Camino Presidente Juan Domingo Perón y Recondo para festejar. Ocuparon el carril central de la autopista y cortaron el tránsito vehicular en el límite de Villa Fiorito e Ingeniero Budge.

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Al mismo tiempo, otros subieron las escaleras hacia el puente peatonal que conecta ambas manos para celebrar desde las alturas. En minutos, todo se tiñó de celeste y blanco.

Con el correr de los minutos, se sumó cada vez más gente y no tardó en generarse un importante embotellamiento. Transitar por Camino Negro se hizo imposible.

Festejos en el centro de Lomas

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Mientras algunos festejaban en Camino Negro, el centro de Lomas de Zamora empezó a llenarse de banderas y camisetas argentinas. De fondo, muchos bocinazos de autos, camionetas y motos.

El epicentro de la celebración estuvo en la Plaza Grigera. Una multitud se acercó a la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y Sáenz para festejar. La Policía tuvo que cortar el tránsito debido a la cantidad de gente que se había sumado.

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