Para el infarto: La Selección Argentina dio vuelta a Egipto y está en cuartos

Acá está el campeón: triunfazo argentino
Imposible no ilusionarse. De estar con un pie afuera a meterse en cuartos. La Selección Argentina vive, con carácter, corazón y fortalezas se aferró al milagro. Perdía 2-0 con Egipto y lo dio vuelta, con ribetes de hazaña. Un 3-2 en el descuento heroico para meterse en otra llave y esperar por Colombia o Suiza.
Iba a ser duro despedirse en octavos. El triunfo ante Cabo Verde había dejado dudas y también enseñanzas. Y ante Egipto, cuando volvieron esos fantasmas y había olor a despedida, afloró la garra, el temperamento, el argentinismo puro.
Sobreponerse al penal de Lionel Messi
El gol de cabeza de Yasser Ibrahim cuando el partido estaba planchado alteró los ánimos, que se profundizaron con el penal que Mostafa Shobeir Oufa le atajó a Lionel Messi sobre su izquierda minutos más tarde.
Cristian Romero y Lionel Messi, autores de los primeros goles.
Lejos de caerse, la Scaloneta fue al frente, quizás sin el juego que la caracteriza, pero con la certeza de nunca bajar los brazos. Y transformó al arquero egipcio en figura, tapándole las chances a Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.
El complemento comenzó con Argentina plantada en campo rival. Egipto agazapado, rápido de piernas para la contra. Luego de una electrizante corrida de Haissem Hassan la metió Mostafa Zico, pero el VAR advirtió la falta contra Lisandro Martínez en el otro extremo del Mercedes-Benz Stadium.
Como un espejismo, salió otra contra con Mohamed Salah, la descarga en Haissem Hassan y, ahora sí, la certera definición de Mostafa Zico para el 2-0.
La remontada de la Selección Argentina
Cómo remontarlo era la pregunta. Lionel Scaloni movió el banco. Ya era vender cara la derrota. No cabía otra. A lo Argentina. A 11 minutos del final el corazón de Cristian Romero, con su cabezazo, metió en partido a sus compañeros con el descuento.
Enzo Fernández selló la clasificación de la Selección Argentina.
¿Creemos? Sí, porque tenemos a Lionel Messi, al que no lo iba a pesar otro penal errado. La bajó Lautaro Martínez, la aguantó Gonzalo Montiel y el capitán le dio de zurda para clavarla arriba. Ahora era otro escenario, el de un equipo con hambre de más gloria ante uno que miraba desesperado el reloj.
¿Vamos por el milagro? Sí, porque somos Argentina. Pelotazo largo para Lautaro Martínez que esperó el momento para levantar la cabeza y echar el centro pasado que explotó en la cabeza de Enzo Fernández y fue a la red.
Locura total, en tiempo de descuento, abrazos, llantos, risas, una mezcla de sensaciones inexplicables. El pitazo final de Francois Letexier le devolvió el alma a la Selección Argentina. No hay que dar por muerto al campeón. Del abismo a la luz, sin escalas, sufriendo, padeciendo, pero disfrutando una épica más.
Final del partido: Heroico triunfo de Argentina
En un final épico, la Selección Argentina remontó un 0-2 y con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández se impuso 3-2 ante Egipto. Ya está en cuartos. Espera por Colombia o Suiza.
¡¡¡GOL DE ARGENTINA!!!
A los 47 minutos. Centro de Lautaro Martínez para el cabezazo de Enzo Fernández. Tremendo Argentina 3-2.
¡¡¡GOL DE ARGENTINA!!!
A los 38 minutos. Y llegó el empate, con el sello de Lionel Messi. Todavía queda tiempo para la heroica.
¡¡¡GOL DE ARGENTINA!!!
A los 34 minutos. Cabezazo de Cristian Romero para el descuento. Gana Egipto 2-1.
¡¡¡GOL DE EGIPTO!!!
A los 22 minutos. Contragolpe de Mohamed Salah, descarga en Haissem Hassan, centro atrás y llegada franca de Mostafa Zico para el 2-0.
Gol anulado a Egipto
Tras una gran definición de Mostafa Zico, el VAR marcó una infracción previa a Lisandro Martínez cerca del área rival en la acción previa.
Argentina juega en campo rival
Dominio de la Selección Argentina en los primeros minutos del segundo tiempo. Los Faraones esperan atrás.
Comenzó el segundo tiempo
La Selección Argentina necesita reaccionar rápido. Sin cambios para el complemento.
Leandro Paredes barre frente a Mohamed Salah.
Final del primer tiempo
La Selección Argentina pierde 1-0 ante Egipto. El arquero Mostafa Shobeir Oufa, la figura, le atajó un penal a Lionel Messi.
#FIFAWorldCup #Argentina 0 #Egipto 1 (Yasser Ibrahim)¡Final de la primera etapa!¡#VamosArgentina! pic.twitter.com/mUV3ntVVFA— Selección Argentina (@Argentina) July 7, 2026
Otra vez se lució el arquero
Cambio de frente de Rodrigo De Paul a Nicolás Tagliafico, centro bajo, remate de Julián Álvarez y sensacional respuesta de Mostafa Shobeir Oufa.
El palo salvó a Egipto
Tiro libre de Lionel Messi con rosca que se estrelló en el caño derecho.
Cerca del empate
Centro de Rodrigo De Paul, frentazo de Alexis Mac Allister y gran respuesta del arquero.
Lionel Messi falló el remate
A los 20 minutos. El capitán argentino, Lionel Messi, volvió a fallar desde los 12 pasos. Mostafa Shobeir Oufa rechazó sobre la izquierda.
Penal para Argentina
Haissem Hassan cruzó en el área a Nicolás Tagliafico. No dudó Francois Letexier en marcar la falta.
¡¡¡GOL DE EGIPTO!!!
A los 14 minutos. Cabezazo de Yasser Ibrahim entre Cuti Romero y Licha Martínez que dejó parado a Dibu Martínez.
Comenzó el partido en Atlanta
La Selección Argentina se mide ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium. Dirige el francés Francois Letexier.
El look argentino del Dibu Martínez
El arquero de la Selección Argentina con su particular estilo: la bandera celeste y blanca como símbolo.
#FIFAWorldCupDiscreto nunca, argentino siempre pic.twitter.com/WrsYeyZlRZ— Selección Argentina (@Argentina) July 7, 2026
Formaciones confirmadas de Argentina y Egipto
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
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Egipto: Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia y Karim Hafez; Emam Ashour, Marwan Ateya, Mohanad Lasheen y Haissem Hassan; Mohamed Salah y Mostafa Ziko. DT: Hossam Hassan.
Hora: 13. Árbitro: Francois Letexier (Francia). Estadio: Mercedes-Benz, de Atlanta. Televisan: TV Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.