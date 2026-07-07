Para el infarto: La Selección Argentina dio vuelta a Egipto y está en cuartos

Acá está el campeón: triunfazo argentino

Imposible no ilusionarse. De estar con un pie afuera a meterse en cuartos. La Selección Argentina vive, con carácter, corazón y fortalezas se aferró al milagro. Perdía 2-0 con Egipto y lo dio vuelta, con ribetes de hazaña. Un 3-2 en el descuento heroico para meterse en otra llave y esperar por Colombia o Suiza.

Iba a ser duro despedirse en octavos. El triunfo ante Cabo Verde había dejado dudas y también enseñanzas. Y ante Egipto, cuando volvieron esos fantasmas y había olor a despedida, afloró la garra, el temperamento, el argentinismo puro.

Sobreponerse al penal de Lionel Messi

El gol de cabeza de Yasser Ibrahim cuando el partido estaba planchado alteró los ánimos, que se profundizaron con el penal que Mostafa Shobeir Oufa le atajó a Lionel Messi sobre su izquierda minutos más tarde.

Cristian Romero y Lionel Messi, autores de los primeros goles.

Lejos de caerse, la Scaloneta fue al frente, quizás sin el juego que la caracteriza, pero con la certeza de nunca bajar los brazos. Y transformó al arquero egipcio en figura, tapándole las chances a Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

El complemento comenzó con Argentina plantada en campo rival. Egipto agazapado, rápido de piernas para la contra. Luego de una electrizante corrida de Haissem Hassan la metió Mostafa Zico, pero el VAR advirtió la falta contra Lisandro Martínez en el otro extremo del Mercedes-Benz Stadium.

Como un espejismo, salió otra contra con Mohamed Salah, la descarga en Haissem Hassan y, ahora sí, la certera definición de Mostafa Zico para el 2-0.

La remontada de la Selección Argentina

Cómo remontarlo era la pregunta. Lionel Scaloni movió el banco. Ya era vender cara la derrota. No cabía otra. A lo Argentina. A 11 minutos del final el corazón de Cristian Romero, con su cabezazo, metió en partido a sus compañeros con el descuento.

Enzo Fernández selló la clasificación de la Selección Argentina.

¿Creemos? Sí, porque tenemos a Lionel Messi, al que no lo iba a pesar otro penal errado. La bajó Lautaro Martínez, la aguantó Gonzalo Montiel y el capitán le dio de zurda para clavarla arriba. Ahora era otro escenario, el de un equipo con hambre de más gloria ante uno que miraba desesperado el reloj.

¿Vamos por el milagro? Sí, porque somos Argentina. Pelotazo largo para Lautaro Martínez que esperó el momento para levantar la cabeza y echar el centro pasado que explotó en la cabeza de Enzo Fernández y fue a la red.

Locura total, en tiempo de descuento, abrazos, llantos, risas, una mezcla de sensaciones inexplicables. El pitazo final de Francois Letexier le devolvió el alma a la Selección Argentina. No hay que dar por muerto al campeón. Del abismo a la luz, sin escalas, sufriendo, padeciendo, pero disfrutando una épica más.