sábado 04 de julio de 2026
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4 de julio de 2026
Para la historia.

El emotivo relato de Vozinha, el arquero de Cabo Verde, sobre su encuentro con Lionel Messi en el Mundial

El partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó una de las postales más conmovedoras con un emotivo encuentro.

Lionel Messi y Vozinha, tras el encuentro entre Argentina y Cabo Verde.

Lionel Messi y Vozinha, tras el encuentro entre Argentina y Cabo Verde.

El histórico partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó una de las postales más conmovedoras del torneo. Tras el pitazo final y en medio de la euforia por la agónica clasificación albiceleste, Lionel Messi detuvo sus festejos para rendirle homenaje a la gran figura de la cancha: el arquero caboverdiano Vozinha.

A sus 40 años, el arquero tuvo una actuación memorable que mantuvo en vilo al campeón del mundo. Su recompensa llegó directamente de las manos del capitán argentino, en un cruce íntimo en el césped del Hard Rock Stadium que el propio portero reveló con profunda emoción.

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Al terminar el encuentro, Vozinha buscó al astro argentino para saludarlo, pero la reacción de Lionel Messi lo tomó por sorpresa. El respeto entre dos veteranos del fútbol se selló en un instante.

“Me acerqué a él, y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho, cuando él me abrazó directamente y dijo: 'Buen trabajo. Sos un arquero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti'”, confesó el arquero.

Un abrazo inesperado y palabras de elogio para Lionel Messi

Para el futbolista de Cabo Verde, el reconocimiento del considerado por muchos como el mejor de la historia representa el punto más alto de su carrera: “Escuchar eso de alguien como Leo significa mucho para mí”.

Ante las palabras del capitán argentino, Vozinha no ocultó su admiración y aprovechó el momento para expresarle su respeto y hacerle un pedido muy especial.

“Le di las gracias y respondí: 'Gracias, Leo. Tú eres el mejor.' Luego le pedí su camiseta del partido, él sonrió y dijo: 'Por supuesto. Te la daré en el túnel de vestuarios'”, relató con alegría.

Un recuerdo eterno que Vozinha nunca olvidará

Cabo Verde se despidió de la Copa del Mundo con la frente en alto tras llevar al alargue a una de las máximas potencias del planeta. Sin embargo, para su arquero, el verdadero premio fue el reconocimiento humano de una leyenda viva del deporte.

“Momentos como este los recordaré toda la vida", concluyó Vozinha, reflejando el espíritu de un Mundial 2026 que, más allá de los resultados, sigue regalando historias que trascienden el marcador.

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