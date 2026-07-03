La historia de una hincha y socia de Los Andes con raíces en Cabo Verde

Hay historias que trascienden el fútbol. Historias en las que la identidad se construye con raíces familiares, sentimientos profundos y una pasión que no entiende de fronteras. La de María Belén Da Cruz , socia e hincha de Los Andes desde hace casi dos décadas, es una de ellas.

Docente, profesora de Inglés, madre y fanática del Milrayitas, María Belén también lleva consigo una herencia muy especial: es nieta de Mario Amaro , un inmigrante nacido en la isla de Santo Antão , en Cabo Verde, quien llegó a la Argentina durante la década del 50 trabajando en un barco.

"Primero que nada, no tuve la posibilidad de conocer a mi abuelo. Es algo que me hubiese encantado, pero pude disfrutar a mi abuela, que también es descendiente de caboverdeanos", contó con emoción en diálogo con Diario La Unión.

Según recordó por las historias familiares, su abuelo trabajaba en la cocina de un barco mercante y recorría distintos países hasta que un viaje cambió su vida. "Sé que mi abuelo trabajaba en un barco, en la parte de la cocina, y viajaba mucho. En los años 50 vino trabajando en un barco, conoció a mi abuela y ahí se quedó", confesó.

Fanática y socia de Los Andes junto a su hija en el Eduardo Gallardón.

Desde chica, el apellido Da Cruz despertó preguntas. "Siempre que me preguntaban por mi apellido comentaba que era de descendencia portuguesa, porque en su momento Cabo Verde fue colonia de Portugal y luego se independizó. Mucha gente no tenía idea de dónde quedaba Cabo Verde. Yo siempre lo tuve muy presente. Es más, hasta tengo un mapa de África pegado en mi ropero", aseguró.

Con el paso de los años, siente que el país africano comenzó a ganar visibilidad internacional y sostuvo: "Ahora la verdad siento que tiene un poco más de visibilidad y es lindo. Quizás pueda tener más turismo, que es uno de sus fuertes. Es lindo que la gente conozca el lugar donde nació mi abuelo. Desde ahí empezó todo."

Aunque nunca llegó a conocer personalmente a Mario Amaro, las costumbres familiares mantuvieron vivo ese vínculo. "Mi papá siempre me habla de la comida típica de ellos, la cachupa. Es muy similar a nuestro locro. Yo nunca la probé, pero en la Sociedad Caboverdeana de Dock Sud hacen cachupadas cada tanto. Es algo que tengo pendiente", expresó.

Alentando a Los Andes, su pasión.

El Mundial que despertó sentimientos encontrados

La histórica clasificación de Cabo Verde al Mundial 2026 despertó en María Belén emociones difíciles de explicar. En ese marco, explicó: "Es complicado. Yo soy argentina, pero Cabo Verde es una parte muy importante para mí. Desde que pudieron entrar al Mundial pedí que lleguen muy lejos, pero no quería que se enfrentaran con Argentina. Es difícil elegir entre los dos. Va a ser un partido muy sufrido porque no quiero que ninguno quede afuera".

Durante el torneo siguió cada presentación de los "Tiburones Azules" como pudo. "En el primer partido estaba en el colegio porque soy docente, pero seguía los resultados. El empate con España fue como si hubieran ganado por diez goles. Era su primer Mundial y empatar con España fue algo enorme", destacó.

No obstante, aquella actuación modificó incluso su ranking personal de futbolistas favoritos. "Ahí cambió mi top tres de jugadores: primero Messi, segundo el Dibu Martínez y tercero Vozinha, el arquero de Cabo Verde. Es un orgullo y un ejemplo de que los sueños se pueden cumplir", indicó.

El apoyo en su familia fue total. Debido a sus raíces caboverdeanas, el fanatismo fue creciendo al compás de la actuación del equipo africano. "En el segundo partido estaba en casa y todos hinchábamos por Cabo Verde. Obviamente también por Paraguay, porque del lado de mi mamá mi abuela era paraguaya. Así que me pueden ver con cualquiera de las tres camisetas porque es mi sangre", dijo.

Ni siquiera una salida con su pareja la hizo perderse un encuentro. "El último partido fui con mi novio a una cervecería en Lanús que nos gusta mucho, pero estaban pasando el partido de Uruguay. Así que puse el celular y miramos los dos partidos al mismo tiempo. Él no es muy futbolero, pero igual me acompañó porque jugaba Cabo Verde", relató.

María Belén Da Cruz junto a su hija en el estadio de Los Andes.

Una deuda pendiente con sus raíces de Cabo Verde

María Belén reconoció que todavía tiene mucho por descubrir sobre la historia de su familia. "Mucho no sé. Si hubiese conocido a mi abuelo creo que la historia sería muy distinta. Todavía estaría preguntándole sobre sus orígenes", imaginó.

Es por eso que ya tiene nuevos proyectos personales. "Soy profesora de Inglés, pero en unos años me gustaría estudiar el profesorado de Portugués, ya que mi abuelo lo hablaba. Siento que es algo pendiente y espero poder cumplirlo", describió.

También sueña con viajar al país de donde partió su abuelo. "Cada vez que veo videos de las islas no puedo creer tanta belleza. Mi abuelo vino de la isla Santo Antão. Me gustaría conocer todas las islas, pero especialmente de donde vino él", confesó.

Y otro objetivo aparece cada vez con más fuerza. "También tengo pensado hacer la nacionalidad caboverdeana. Al tener descendencia directa espero que no sea tan complicado poder lograrlo", vislumbró.

Los Andes, una elección para toda la vida

Si Cabo Verde representa sus raíces familiares, Los Andes representa su identidad cotidiana. "Los Andes es mi barrio, son mis amigos, es mi gente, es amor. Los Andes es todo. Solo el hincha de Los Andes entiende a otro hincha de Los Andes", detalló con el fanatismo que la caracteriza.

A su vez, explicó que su amor por el Milrayitas nació por decisión propia. "Tengo 33 años y desde los 14 voy a la cancha. En mi casa mi papá es de Boca, mi hermano también y mi hermana es de Banfield. Yo no me sentía identificada con ninguno. Mi barrio es Lomas de Zamora y Lomas es de Los Andes. No había otra forma", consideró.

Ese sentimiento ya pasó de generación en generación. En cada pasillo del Eduardo Gallardón se respira Los Andes y María Belén Da Cruz sostuvo: "Soy de Los Andes porque lo decidí. Tengo una hija que es de Los Andes desde la panza. Los Andes me dio mucha gente linda, triunfos, viajes para verlo. Los Andes es pasión y la pasión no se cambia", afirmó.

Y cuando finalmente llegue el día de conocer la tierra de sus abuelos, tiene muy claro qué llevará en la valija. "Me encantaría que en Cabo Verde conozcan a Los Andes. Si tengo la posibilidad de viajar algún día, me voy a ir con mis camisetas de Los Andes para que puedan conocer este hermoso club", remarcó.

Porque para María Belén Da Cruz la identidad no se divide: conviven en un mismo corazón la historia de un abuelo que cruzó el océano desde Cabo Verde, el orgullo de sus raíces africanas y una pasión incondicional por el Milrayitas. Y como ella misma resume con una sonrisa: "¡Aguante Los Andes, siempre! ¡Y aguante la 23 de Mayo!", concluyó con un grito de guerra.