Pincoya estalló contra Andrea del Boca en GH "No soy weona"

El accidente que sufrió en la cocina de Jennifer “Pincoya” Torres al explotar una fuente de vidrio por la temperatura al tratar de hacer caramelo terminó desatando un nuevo escándalo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada . Incluso Andrea del Boca fue parte del incidente.

La inesperada explosión en el certamen de Telefe derivó en que todo lo que se estaba cocinando en ese instante tuviera que ser desechado por precaución ante la posibilidad de que ingirieran luego un vidrio.

Es el amor. Emotivo Congelados en GH: el amoroso encuentro de Yanina con su hijo

En este contexto, Andrea del Boca preguntó “cómo iban a reponer esos recursos perdidos” y se generó un fuerte debate del certamen de Telefe.

Pincoya le aclaró a Andrea de Boca que se trató de un accidente pero a la actriz no le alcanzó con la respuesta de su compañera del reality.

“¿Por qué hacen cosas que no se deben?”, insistió Andrea del Boca, a lo que la chilena le respondió que no era la primera vez que hacía caramelo.

Como la actriz siguió criticando lo que hizo Pincoya a pesar de que fue un accidente, la trasandina terminó explotando casi de la misma forma que lo hizo la fuente de vidrio.

“¡No es mi culpa! No es lo mismo que yo le tire algo a alguien para hacerle daño, yo weona no soy. Vos a mí no me vas a culpar como hacés con otra gente, esto fue un accidente y yo tengo cuidado, yo no soy weona”, le gritó a la actriz.