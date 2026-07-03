viernes 03 de julio de 2026
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3 de julio de 2026
Todo mal.

Pincoya estalló contra Andrea del Boca en GH "No soy weona"

Luego de accidente que sufrió Pincoya en Gran Hermano, Andrea del Boca le hizo una recriminación y todo terminó de la peor manera.

Pincoya contra Andrea del Boca.&nbsp;

Pincoya contra Andrea del Boca. 

La inesperada explosión en el certamen de Telefe derivó en que todo lo que se estaba cocinando en ese instante tuviera que ser desechado por precaución ante la posibilidad de que ingirieran luego un vidrio.

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Andrea del Boca la picó

En este contexto, Andrea del Boca preguntó “cómo iban a reponer esos recursos perdidos” y se generó un fuerte debate del certamen de Telefe.

Pincoya le aclaró a Andrea de Boca que se trató de un accidente pero a la actriz no le alcanzó con la respuesta de su compañera del reality.

“¿Por qué hacen cosas que no se deben?”, insistió Andrea del Boca, a lo que la chilena le respondió que no era la primera vez que hacía caramelo.

Como la actriz siguió criticando lo que hizo Pincoya a pesar de que fue un accidente, la trasandina terminó explotando casi de la misma forma que lo hizo la fuente de vidrio.

“¡No es mi culpa! No es lo mismo que yo le tire algo a alguien para hacerle daño, yo weona no soy. Vos a mí no me vas a culpar como hacés con otra gente, esto fue un accidente y yo tengo cuidado, yo no soy weona”, le gritó a la actriz.

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