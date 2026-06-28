domingo 28 de junio de 2026
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28 de junio de 2026
Se pudrió todo.

Andrea del Boca, a Sol Abraham en Gran Hermano: "Me chupa un hue..."

Andrea del Boca y Sol Abraham tienen una pésima relación en Gran Hermano y la actriz respondió sin vueltas a una agresión de su enemiga.

Andrea del Boca, contra Sol Abraham en Gran Hermano.&nbsp;

Andrea del Boca, contra Sol Abraham en Gran Hermano. 

Mientras preparaban el almuerzo, Sol Abraham inventó una canción para molestar a la actriz y terminó tildándola de fracasada. Hasta ese momento, la actriz había intentado manejarse con calma y apelar a la ironía como herramienta de defensa, pero al escuchar una agresión salió al cruce.

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"Prefiero ser fracasada y no que se hable de mi por otras personas. Estás acá porque te casaste con alguien que tenía mucho dinero", retrucó picante.

La reacción de Andrea del Boca

Luego, los gritos de Sol Abraham taparon por completo la voz de su enemiga y fue entonces que Andrea del Boca subió su tono de voz. "Me chupa un hue....", gritó sosteniendo el volumen elevado.

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Andrea del Boca, picante.

Andrea del Boca, picante.

El resto de la casa se mantuvo en silencio, quizás como una señal de que este tipo de peleas pasaron a formar parte del sonido ambiente de la casa. Lo único real es que la convivencia es insoportable. ¿Se la bancarán hasta el final o alguna bajará los brazos y pedirá dejar el juego?

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