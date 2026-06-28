Andrea del Boca, a Sol Abraham en Gran Hermano: "Me chupa un hue..."

La pésima relación de Sol Abraham y Andrea Del Boca en la casa de Gran Hermano Generación Dorada parece no tener solución. Y ahora ambas se volvieron a cruzar en el certamen de Telefe y sacaron los trapitos al sol.

Mientras preparaban el almuerzo, Sol Abraham inventó una canción para molestar a la actriz y terminó tildándola de fracasada. Hasta ese momento, la actriz había intentado manejarse con calma y apelar a la ironía como herramienta de defensa, pero al escuchar una agresión salió al cruce.

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Sol: "En la ruina yo no estoy" Andrea: "Pq te casaste con alguien que tenia mucho dinero" JSJSJSJ me aturdieron con tantos gritos #GranHermano pic.twitter.com/wwlWiE5pgG

"Prefiero ser fracasada y no que se hable de mi por otras personas. Estás acá porque te casaste con alguien que tenía mucho dinero", retrucó picante.

La reacción de Andrea del Boca

Luego, los gritos de Sol Abraham taparon por completo la voz de su enemiga y fue entonces que Andrea del Boca subió su tono de voz. "Me chupa un hue....", gritó sosteniendo el volumen elevado.

image Andrea del Boca, picante.

El resto de la casa se mantuvo en silencio, quizás como una señal de que este tipo de peleas pasaron a formar parte del sonido ambiente de la casa. Lo único real es que la convivencia es insoportable. ¿Se la bancarán hasta el final o alguna bajará los brazos y pedirá dejar el juego?