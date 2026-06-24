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24 de junio de 2026
Todo mal.

La tristeza de Mariela Prieto tras el reencuentro en Gran Hermano con el Turco García

El Turco García se metió en la casa de Gran Hermano para el congelados y se reencontró su esposa Mariela Prieto dentro del reality.

Mariela Prieto y el TUrco García de fondo.&nbsp;

Mariela Prieto y el TUrco García de fondo. 

Luego del polémico ingreso en el congelados del Turco García a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, se generó un revuelo entre los participantes. Mientras que Mariela Prieto, la esposa del exfutbolista, tomó la palabra con Santiago del Moro

Según deslizó, el Turco García no estaría nada cómodo con la onda que surgió entre con Emanuel De Gioia dentro del programa de Telefe.

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"Está un poco enojado, me parece. No está acostumbrado a verme bailar con nadie ni a tener una relación de amistad tan cercana con un hombre. Con Ema tenemos una linda amistad. Él no está acostumbrado a que yo tenga este tipo de vínculo", expresó.

También admitió que hubo un detalle puntual que la sorprendió durante el reencuentro: "No me dijo 'te amo' y me sorprendió. Es muy celoso de mí y con todo lo que se habló, peor. Creo que eso lo dejó en un lugar feo. Es un señor".

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El Turco García en la casa de Gran Hermano.

El Turco García en la casa de Gran Hermano.

Confesiones en Gran Hermano

De todos modos, Mariela Prieto dejó en la charla en claro que no tiene pensado modificar su comportamiento actual dentro del reality.

"No voy a cambiar nada. Nada es con mala intención, todo lo hago por el show y el juego. Soy así y me gusta bailar. Lo respeto mucho, lo amo, es mi compañero. Me pasaría igual quizás si lo veo bailando, jugando o compartiendo con otras personas", dijo.

"No tenemos pareja abierta. Creo que está un poco celoso", concluyó Mariela Prieto sobre el polémico tema que sigue generando debate.

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