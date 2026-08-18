Banfield se ilusiona con otro paso en la Copa Argentina

Banfield viene de eliminar a San Martín de Tucumán.

Banfield tiene cita con la Copa Argentina . El equipo de Pedro Troglio , que llega dulce por su triunfo ante Racing en Avellaneda por el Torneo Clausura, enfrentará a Ferro Carril Midland -único representante del ascenso en carrera- por los octavos final.

El partido se jugará desde las 21.15 en el estadio Nuevo Francisco Urbano, de Deportivo Morón, televisado por TyC Sports. Arbitrará Bruno Amiconi, secundado por José Castelli y Erik Grunman. Cuarto árbitro: Agustín Vegetti. VAR: José Carreras. AVAR: Ariel Suárez.

Si empatan al cabo de los 90 minutos, se definirá por remates desde el punto penal. El vencedor enfrentará en cuartos de final a Gimnasia y Esgrima La Plata o Deportivo Riestra, que juegan desde las 17, en el estadio Norberto Tomaghello, de Defensa y Justicia.

La mejor performance de Banfield en la Copa Argentina fue la semifinal en 2020, cuando perdió con Talleres de Córdoba. Por eso, para el Taladro es un partido de suma importancia en el semestre.

Banfield llega entonado por su triunfo ante Racing.

La dirigencia de Banfield pudo levantar las inhibiciones, por lo que los refuerzos quedaron habilitados. Pedro Troglio pateó el tablero haciendo cirugía mayor en el Cilindro de Avellaneda y podría hacer lo mismo esta noche en el Oeste.

Así llegan Banfield y F.C. Midland

Banfield derrotó a Real Pilar por 3-0 en Temperley y por penales a San Martín de Tucumán en Salta, luego de igualar 1-1.

Por su parte, Midland superó a Argentinos Juniors por penales tras empatar 1-1 en Lanús y venció a Deportivo Morón 2-1 en Temperley.

Probables formaciones de Banfield y Ferro Carril Midland

Banfield: Gino Santilli o Facundo Sanguinetti; Juan Alfaro, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano y Lautaro Cano; David Zalazar, Santiago Esquivel y Lisandro Piñero; Bruno Sepúlveda y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio

Ferro Carril Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Pedro Castorani, Luciano Recalde y Pablo Casarico; Marcos Roseti, Nicolás Violini, Jesús Camaño y Facundo Marín; Jeremías Perales y Ezequiel Bulacio. DT: Joaquín Iturrería

Hora: 21.15. Árbitro: Bruno Amiconi. Estadio: Nuevo Francisco Urbano. TV: TyC Sports.