Banfield está a punto de cerrar el pase de Facundo Sanguinetti a Vélez

Ahora sí, Facundo Sanguinetti tiene las horas contadas en Banfield . Si las negociaciones prosperan, el arquero será jugador de Vélez Sarsfield por los próximos 18 meses, lo que activaría nuevamente la búsqueda de Diego Rodríguez para sumarse al plantel que conduce Pedro Troglio.

El capitán de Banfield fue suplente el viernes pasado en el Cilindro de Avellaneda, por lo que Gino Santilli defendió los tres palos. Previo a la decisión que tomó el entrenador, el oriundo de Lanús había estado en el radar de la Universidad de Chile , equipo que tiene como DT a Fernando Gago , pero finalmente desistieron de su contratación.

En Avellaneda. Banfield dio el golpe ante Racing y obtuvo un valioso triunfo por el Torneo Clausura

Los dirigentes de Vélez Sarsfield están dispuestos a negociar con sus pares de Banfield un préstamo de un año y medio con opción de compra por el arquero de 25 años. En un primer intento, según detalló Pasión Fortinera, ofrecían un cargo de US$230 mil y US$1.2 millones por el pase.

Facundo Sanguinetti debutó oficialmente en el Taladro el 23 de octubre de 2022 ante Sarmiento de Junín (0-0) en el estadio Florencio Sola y desde entonces lleva acumuladas 84 presencias, con 103 goles en contra y 29 vallas invictas.

A pesar de varias salidas en el plantel, Vélez no sumó refuerzos en el último mercado de pases para este segundo semestre, pero siempre la intención del técnico Guillermo Barros Schelotto fue buscarle un competidor en el puesto a Tomás Marchiori -anoche frente a Defensa y Justicia cumplió 100 partidos con el Fortín-, luego de la transferencia del colombiano Álvaro Montero a Boca Juniors.

¿La última de Facundo Sanguinetti?

Facundo Sanguinetti figura en la lista de concentrados para el partido que esta noche Banfield jugará contra Ferro Carril Midland por los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Es posible que Pedro Troglio le devuelva la titularidad para así comenzar a despedirse del club.

Esto hace que se vuelva reflotar el interés por Diego Rodríguez, que rescindió contrato con Argentinos Juniors. El Ruso no ataja desde octubre de 2025, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.