Estudió, se convirtió en clown, viajó por Latinoamérica y hoy en Lomas creó su propia compañía de circo

Con alma de artista, Nicolás Molina encontró en el mundo del entretenimiento una faceta que lo abrazó para siempre, lo apasionó tanto que decidió estudiar, convertirse en clown , viajar por Latinoamérica , hacer muchas experiencias y hoy instalado en Lomas junto a su compañera creó su propia compañía de circo con la que realizan espectáculos y eventos sociales.

Nico tiene 34 años, pero una gran experiencia como showman porque sin ni siquiera proponérselo, fue un amigo que le enseñó malabares y le gustó tanto que siguió perfeccionándose en diferentes disciplinas siempre relacionadas con el mundo artístico.

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"Nací en un pueblo de Uruguay que se llama Trinidad y hoy vivo en Lomas, tengo un hijo de 6 años y siempre me gustó hacer reír", comenzó contando sobre lo que terminó siendo su profesional actual y la compañía que creó que se llama "3Pa Circo".

Junto a su compañera de vida hace siete años que se instalaron en Lomas, pero antes de eso viajaron por Latinoamérica donde adquirieron mucha experiencia. "Estuvimos visitando muchas ciudades de Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil y Paraguay donde llevamos nuestro show de circo y vendíamos artesanías", contó el clown que ama lo que hace.

Ya establecidos, la pareja junto a su niño que va a la Escuela de Educación Primaria N° 61 de Lomas se encargan de realizar distintas presentaciones en la Plaza Caaguazú donde eventualmente realizan funciones de circo, y también visitan distintos colegios y jardines de infantes.

Se capacitó en distintas disciplinas y creó la compañía junto a su pareja.

Sobre la historia que marcó a Nico luego que su amigo le enseñó a hacer malabares, él mismo relató que se fue perfeccionando y aprendiendo distintas disciplinas "como monociclo, manipulación de otros objetos de malabar y clown".

"Cuando llegué a Buenos Aires me formé como facilitador de malabarismo funcional y asistí a talleres de clown y otras disciplinas tanto acá como en convenciones de circo", especificó respecto a su formación.

Sobre lo que más disfruta de su trabajo que es muy profesional, aseguró: "En primer lugar confieso que me apasiona y me divierte. Por otro me gusta poder llevar el circo a lugares donde nunca habían visto un espectáculo y compartir la alegría con las infancias y familias".

Además, la posibilidad de dedicarse al 100% a lo que le gusta le ofrece tener más libertad, según explicó: "Lo más lindo de dedicarme a lo que me gusta es la libertad de crear o plasmar lo que siento a través del circo y sobre todo ser dueño de mi tiempo".

Una compañía de circo completa

Gracias a la experiencia, las capacitaciones adquiridas es que nació la compañía @3pa.circo que comparte con su pareja, pero Nico contó que no siempre realizan los shows juntos. "También hago shows solo. Tengo un espectáculo unipersonal", afirmó.

La compañía brinda animaciones y shows de circo, cumpleaños, visitan escuelas, realizan eventos, recepciones y espectáculos. Globología, taller de circo, burbujas y recepciones especiales son parte de lo que ofrecen. Desde el vestuario hasta los elementos está todo pensado para cada show y para la necesidad de quien los contrate.

Para conocer más de lo que ofrecen como compañía o ver las actividades que realizan, para recibir info hay que enviar un mensaje de WhatsApp al 1123143051

Mirá algo de lo que hace el Clown de Lomas