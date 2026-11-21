El evento organizado junto a los comerciantes del Polo Gastronómico comenzará a las 17 y tendrá lugar sobre las calles Italia, España, Mitre y Sixto Fernández , que se harán peatonales con el objetivo de que las personas tengan todas las comodidades para pasear y disfrutar del evento que siempre tiene una muy buena convocatoria. También habrá libre estacionamiento vehicular en la Avenida Hipólito Yrigoyen .

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De la movida participarán más de 60 comercios de la zona como bares, restoranes, cervecerías, cafeterías y heladerías que ofrecerán promociones en comidas, bebidas y postres . Algunos van a poner gazebos y foodtrucks en las veredas, y otros atenderán al público dentro de sus instalaciones.

Los vecinos que vayan al Paseo Lomitas también disfrutarán de shows de música, kermesse y DJ en vivo . Mientras que sobre Mitre, entre Italia y España, armarán una galería de arte a cielo abierto con exposiciones de artistas locales y stands de la Expo Comics para los fanáticos de la cultura pop .

Siguen las promos en Lomas por la Semana de la Cocina Italiana

Por la Semana de la Cocina Italiana, hasta el domingo habrá descuentos y promociones en pizzerías, restaurantes y fábricas de pastas ubicadas en distintos barrios de Lomas.

Las pizzerías adheridas en Lomas y Banfield son Crusta (Sixto Fernández 273), Il Coure Di Napoli (Sixto Fernández 375), Vito (Colombres 290), In Teglia (Italia 526) y Fornata (Cochabamba 410).

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En Crusta habrá 2x1 en pizza margarita (tomate, queso y albahaca) para los vecinos que se acerquen en el horario de 19 a 20. "Acá hacemos pizza italiana real y estamos dentro de los primeros cinco locales del país en tener un reconocimiento de la escuela de formación de maestros pizzeros italianos más importante del mundo. También tenemos un horno italiano a leña traído desde Sorrento para hacer la pizza napolitana de forma profesional", destacó Carlos, dueño de la pizzería que en marzo del año que viene cumplirá 5 años en Lomas.

Los amantes de la pasta tendrán descuentos en los restaurantes Cosenza (Italia 459), Pasta Rossa (Italia 545), Mangia (Rincón 302), La Taberna (Ramón Falcón 146), Brandi (Saavedra 551) y Casa Mía (Alem 1254). A la movida también se suman locales de pastas frescas de Lomas, Banfield, Temperley, Centenario y Parque Barón.