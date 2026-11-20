Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora rescataron a una mujer que quedó atrapada en un ascensor en la zona céntrica de Lomas. La vecina salió en buen estado de salud.
Ocurrió este viernes por la tarde. Intervino también el servicio 107 de SEC Lomas y un móvil de Seguridad Lomas.
Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora rescataron a una mujer que quedó atrapada en un ascensor en la zona céntrica de Lomas. La vecina salió en buen estado de salud.
Todo ocurrió este viernes por la tarde. Cerca de las 15, una señora entró en el ascensor del paso bajo nivel que conecta las calles Loria y Ayacucho, pero no pudo salir y terminó quedando atrapada dentro del mismo.
El ascensor se detuvo justo cuando las puertas estaban por abrirse. Rápidamente la mujer avisó sobre lo que estaba pasando y enseguida se desplegó un operativo para rescatarla.
Los bomberos y el personal del 107 ayudaron a la señora a subir las escaleras y salir hacia Loria. Estuvo sentada unos minutos, acompañada por los profesionales, con evidente nerviosismo. Sin embargo, aseguró que no necesitaba ser trasladada a un hospital y agradeció a los que intervinieron para rescatarla.
Durante el operativo, no fue necesario interrumpir el tránsito vehicular. La autobomba se ubicó en la esquina de la avenida Meeks, mientras que el resto del operativo se desarrolló en el área peatonal que bordea al túnel sobre Loria.