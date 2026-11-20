Intervino una dotación de los Bomberos de Lomas de Zamora.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora rescataron a una mujer que quedó atrapada en un ascensor en la zona céntrica de Lomas. La vecina salió en buen estado de salud.

Todo ocurrió este viernes por la tarde. Cerca de las 15, una señora entró en el ascensor del paso bajo nivel que conecta las calles Loria y Ayacucho, pero no pudo salir y terminó quedando atrapada dentro del mismo.

El ascensor se detuvo justo cuando las puertas estaban por abrirse. Rápidamente la mujer avisó sobre lo que estaba pasando y enseguida se desplegó un operativo para rescatarla.

Los Bomberos de Lomas abrieron el ascensor para rescatar a la mujer. El rescate de los Bomberos de Lomas En el lugar intervino una dotación de los Bomberos de Lomas, acompañados por un patrullero de Seguridad Lomas y personal motorizado del servicio 107 de SEC Lomas. Según pudo observar La Unión , los bomberos se ocuparon en primer lugar de contener a la mujer, quien dijo ser hipertensa. Mientras la tranquilizaban, utilizaron herramientas para intervenir el circuito del ascensor, lo bajaron hacia la base y abrieron la puerta. El momento en que rescataron a la señora. Los bomberos y el personal del 107 ayudaron a la señora a subir las escaleras y salir hacia Loria. Estuvo sentada unos minutos, acompañada por los profesionales, con evidente nerviosismo. Sin embargo, aseguró que no necesitaba ser trasladada a un hospital y agradeció a los que intervinieron para rescatarla.

Durante el operativo, no fue necesario interrumpir el tránsito vehicular. La autobomba se ubicó en la esquina de la avenida Meeks, mientras que el resto del operativo se desarrolló en el área peatonal que bordea al túnel sobre Loria.

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