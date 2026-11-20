Con la reciente confirmación de su salida, Pedro Troglio cerró su etapa en Banfield y le puso punto final a un ciclo que fue de más a menos y que terminó con la eliminación ante Boca Juniors en las semifinales de la Copa Argentina.

Troglio asumió a fines de abril del 2025 tras la salida de Ariel Broggi y dirigió 55 encuentros durante su estadía en el club, con una efectividad del 38,1% de los puntos, producto de 16 victorias, 15 empates y 24 derrotas.

Se va. Pedro Troglio no sigue en Banfield y tiene avanzada su llegada a Atlético Tucumán

Durante este tiempo, cumplió el objetivo de evitar el descenso en las dos temporadas que disputó de la Liga Profesional y su principal logro fue llegar a las semifinales del certamen federal.

El ciclo del subcampeón del mundo en Italia '90 arrancó de buena manera, pero el tema de las inhibiciones y las constantes ventas influyeron en sus números y por eso su mejor actuación fue en el primer torneo que disputó.

Así fue el ciclo de Pedro Troglio

El debut de Troglio fue el 2 de mayo del 2025 en el triunfo por 3 a 1 ante Central Córdoba por la última fecha del Torneo Apertura 2025, con el que el equipo banfileño cortó una racha de 13 encuentros sin poder ganar y de esta manera ganó aire con miras al Torneo Clausura.

Justamente, en ese torneo, Troglio logró sus mejores números, con seis victorias, tres empates y siete derrotas, quedando cerca de la zona de los playoffs y lejos de la zona del descenso. En este torneo, la efectividad fue del 43,7%.

Troglio logró sus mejores en Banfield en el Torneo Clausura 2025.

En el primer certamen de este año, y más allá de que empezó a tener bajas sensibles en el equipo (Martín Río, Gonzalo Ríos, Rodrigo Auzmendi, entre otros), Banfield mantuvo números similares y cerró el Apertura 2025 con una efectividad del 37,5%, con cinco victorias, tres empates y ocho derrotas.

La mayor sangría la sufrió en el último mercado de pases y eso se tradujo en los números con los que terminó el torneo el equipo, más allá de que llegó a instancias finales de la Copa Argentina.

En el último Torneo Clausura, el equipo cerró su participación con tres victorias, seis empates y siete derrotas, lo que lo dejó complicado en la lucha por evitar el descenso en la próxima temporada.

Los números de Troglio en Banfield

Liga Profesional

Torneo Apertura 2025

Victoria: 1.

Empates: 0

Derrotas: 0

Torneo Clausura 2025

Victorias: 6

Empates: 3

Derrotas: 7

Torneo Apertura 2026

Triunfos: 5

Empates: 3

Derrotas: 8

Torneo Clausura 2026

Triunfos: 3

Empates: 6

Derrotas: 7

Copa Argentina

2025

Victoria: 0

Empate: 0

Derrota: 1

2026