Se terminó la etapa de Pedro Troglio al frente del plantel profesional de Banfield. Luego de que finalizara la competencia oficial del equipo en el año con la caída ante Boca por las semifinales de la Copa Argentina, el director técnico llegó a un acuerdo con la comisión directiva encabezada por Matías Mariotto para interrumpir anticipadamente su contrato, el cual vencía en diciembre.

La salida del entrenador de 61 años se produce tras un ciclo de un año y medio marcado por un complejo escenario institucional y financiero. Durante su gestión, iniciada en abril de 2025, el cuerpo técnico debió convivir con reiterados atrasos salariales, dificultades económicas en el club y un constante recambio en el plantel profesional que limitó las variantes futbolísticas. De esta manera, Pedro Troglio le comunicó a la dirigencia de Banfield que no continuará en el club en el 2027.

Arranca el sueño. Banfield y Lanús, presentes en la Selección Argentina que irá por la gloria en el Mundial Sub-17

En el plano estrictamente deportivo, Pedro Troglio deja el cargo tras 55 encuentros, de los cuales ganó 19, empató 12 y perdió 24. Si bien logró dotar al equipo de competitividad durante el segundo semestre de 2025 y alcanzar las instancias decisivas de la Copa Argentina en la actual temporada, la irregularidad en los torneos locales —donde finalizó en el duodécimo puesto de su zona tanto en el Apertura como en el Clausura— dejó al Taladro en una posición comprometida en la tabla de promedios de cara a 2027.

Con las valijas listas para dejar Peña y Arenales, el próximo destino de Pedro Troglio está en el norte del país. El entrenador ya tiene muy avanzadas las negociaciones para convertirse en el nuevo director técnico de Atlético Tucumán a partir de la próxima temporada, ocupando la vacante que dejó recientemente Julio César Falcioni.

Paradójicamente, esta situación abre la puerta a un particular movimiento en los bancos de suplentes del fútbol argentino. Tras su desvinculación del conjunto tucumano, el nombre de Julio César Falcioni vuelve a sonar con fuerza en Banfield para iniciar lo que sería su sexto ciclo como entrenador de la institución, aunque la dirigencia también evalúa otras alternativas vinculadas a la historia del club, como Nicolás Domingo y Carlos Matheu, para afrontar el exigente desafío de mantener la categoría el próximo año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario La Unión (@launiondiario)

El nuevo contrato que firmará Pedro Troglio con Atlético Tucumán

Según confirmó La Gaceta de Tucumán, el pacto entre el Decano y Pedro Troglio es un hecho, por lo que en los próximos días se procederá a la firma del contrato. En las últimas horas ya quedaron sellados de palabra los términos del contrato, el cual se extendería hasta diciembre de 2027.

Con las condiciones contractuales y el proyecto futbolístico acordados, la única cuestión pendiente pasa porque el DT aún debe arreglar el cobro de una deuda con Banfield para formalizar su desvinculación.