Con un representante de Banfield y otro de Lanús , la Selección Argentina iniciará este jueves su camino en el Mundial Sub-17 , en Doha, con la ilusión de hacer historia y lograr el único título a nivel de selecciones que todavía no pudo alzar: nunca se coronó campeón del mundo en esta divisional.

Para este importante reto, el entrenador Diego Placente convocó 21 futbolistas, y entre ellos se encuentran el defensor central del Taladro Mateo Mendizábal y el lateral izquierdo del Granate Alex Cardozo , quienes son los representantes del sur en la máxima cita de la categoría.

Curiosidad. Quién es el futbolista que llegó a Banfield como refuerzo y aún no debutó

Mendizábal , de 17 años, es una de las grandes promesas de las inferiores de Banfield , a tal punto que este año firmó su primer contrato y ya integró el banco de suplentes del primer equipo dirigido por Pedro Troglio , aunque no ingresó. Actualmente es el marcador central de la reserva y tiene vínculo con el club hasta diciembre del 2028.

Cardozo, por su parte, es uno de los destacados del equipo de sexta división de Lanús y, al igual que su compañero en la Albiceleste, también tiene contrato con su club hasta 2028. Se desempeña como lateral por izquierda y es una de las figuras del equipo de Fabián Cordero que lidera el campeonato de sexta división de la Liga Profesional.

Banfield y Lanús presentes en la lista de Argentina.

Ambos futbolistas formaron parte de todo el proceso mundialista a cargo de Placente, ya que también estuvieron en el Sudamericano de este año y en octubre, antes de cerrar la lista, dijeron presente en la Vertek Cup, en Londres. Ahora, como integrantes del plantel de Argentina, buscarán la gloria máxima.

El camino que les espera a los chicos de Banfield y Lanús en el Mundial

Argentina, que integrará el Grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca, debutará este jueves, desde las 13, ante Australia; después se medirá con Mozambique el domingo 22 (12:30 horas); y cerrará la fase de grupos el miércoles 25 ante Dinamarca (12:30).

El certamen contará con la participación de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, la competencia se desarrollará bajo el formato de eliminación directa.