La fiscal de Lomas de Zamora , Marina Rocovich , pidió que el acusado del crimen de Santiago Alcocer , ocurrido en 2023, cumpla una medida de seguridad de 25 años de internación psiquiátrica, tras determinarse durante el juicio que padece de esquizofrenia.

Según informaron a La Unión desde el entorno familiar de la víctima, una junta de especialistas determinó que Sebastián “El Melli” Saudán es inimputable, pero peligroso para terceros.

El fallo quedó firme. Rechazaron la apelación: los asesinos de Tomás Pliego cumplirán la condena de 15 años en la cárcel

Durante el debate, los especialistas médicos afirmaron que Saudán no podía comprender la criminalidad de sus actos. Por eso, de confirmarse, no recibiría una pena de prisión sino una medida de seguridad para evitar más víctimas.

Durante los alegatos del pasado martes, Rocovich solicitó los 25 años “por el riesgo actual para sí y terceros y por la gravedad del hecho”, mientras que la defensa coincidió con la declaración de inimputabilidad, pero pidió que la medida de seguridad dure 8 años.

Santiago Alcócer tenía 18 años.

En agosto del 2025, la otra imputada, Eliana Maciel, fue condenada por el mismo hecho a 14 años de prisión. En ese momento se postergó la situación de Saudán, porque las primeras pericias indicaban que no estaba en condiciones de afrontar un juicio oral.

Crimen de Santiago Alcócer

Santiago Nicolás Alcocer, de 18 años se fue de su casa de Parque Barón el 15 de abril de 2023 y, según amigos citados por su familia, poco después fue a la casa de su ex novia, con quien discutió.

Durante unos días no se supo nada de él, hasta que un llamado al 911 alertó sobre un cadáver en un basural de Sócrates y Platón, en la localidad de Transradio.

La Policía encontró el cuerpo de un joven calcinado y con los pies y las manos cortados. Cámaras de seguridad cercanas mostraron que lo llevaron en un carrito tirado por una moto, en la que iban una mujer y un hombre, que luego quemaron el cuerpo.

La instrucción fiscal, a cargo de la fiscal María Paula Segade Sánchez, de la UFI 2 descentralizada de Esteban Echeverría, determinó la responsabilidad de Saudán y Maciel en el homicidio.