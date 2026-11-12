Fiorito: condenaron a 18 años de cárcel a un hombre por abusar de su hijastra

El padrastro abusador fue condenado en los Tribunales de Lomas de Zamora.

Un hombre fue condenado a 18 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra menor de edad en Villa Fiorito y amenazarla para que mantuviera silencio.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de Lomas de Zamora declaró culpable a Ezequiel Rolando Reynoso , conocido como “Zequi”, por los delitos de "abuso sexual agravado y corrupción de menores".

Contundente. La firme decisión de la mujer que denunció a Joaquín Levinton por abuso

Según pudo averiguar La Unión , el veredicto fue dictado el 10 de noviembre pasado por los jueces Gabriel Emilio Vandemberg , Marianela Mazzola y Jonathan René Barraud . Las pericias fueron claves para demostrar los aberrantes hechos.

El caso había salido a la luz después de que la niña, que tenía 8 años, le confesara a su madre los abusos que habría sufrido en distintas oportunidades, mientras ella se iba a trabajar. Sin embargo, antes de hablar, la menor había sido intimidada por las amenazas que, según la denuncia, recibía de su padrastro.

Víctima de abuso sexual y amenazas

La madre de la víctima denunció a su expareja a mediados de diciembre de 2025 en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Ingeniero Budge. De acuerdo con su testimonio, cuando intentó avanzar con la presentación, la nena le pidió que no lo hiciera por temor a las consecuencias.

“No, mamá, no hagas eso, porque él te va a matar”, le dijo la menor, según consta en la denuncia. La frase reflejaba el miedo que, de acuerdo con la acusación, el hombre había instalado para evitar que contara lo que sucedía.

Cuando la mujer increpó a su expareja, él negó las acusaciones, tomó sus pertenencias y se retiró de la vivienda. Después permaneció varios días desaparecido, hasta que finalmente fue detenido.

La investigación quedó a cargo de la UFI 17 de Lomas de Zamora, que solicitó que el acusado continuara detenido al considerar que existía riesgo de fuga.

En junio de 2026, este medio había informado que Reynoso llegaría al juicio con prisión preventiva y que el TOC 6 estaría a cargo del debate.